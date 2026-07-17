تزايد اهتمام أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية خلال الفترة الحالية بالالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، بالتزامن مع قرب فتح باب التقديم للعام الدراسي 2026/2027، في ظل الإقبال المتنامي على هذا المسار التعليمي الذي يعد من أبرز روافد التعليم الفني الصحي في مصر.

ضوابط ومواعيد التقديم لمدارس التمريض الحكومية والخاصة

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد التقديم، وآليات التسجيل، وشروط القبول، وضوابط التنسيق، بالإضافة إلى الاختبارات والمستندات المطلوبة للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، سواء الحكومية أو الخاصة بمصروفات.

التقديم لمدارس التمريض الحكومية

أعلنت الوزارة فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض الحكومية اعتبارا من 20 يوليو 2026، من خلال التقديم الورقي بمقار الجهات التابعة لها المدارس، وتشمل مديريات الشؤون الصحية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأمانة الصحة النفسية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات الجامعية، والمؤسسة العلاجية، وذلك وفقا للجهة التابعة لكل مدرسة.

شروط القبول

حددت وزارة الصحة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في عام التقديم نفسه، مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

أن يكون من أبناء المحافظة التي حصل منها على شهادة الإعدادية، مع تطبيق التنسيق والقبول على مستوى كل مركز إداري، تحقيقا لمبدأ التوطين.

بالنسبة للطالبات، يشترط عدم الزواج، مع التعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة، ويترتب على مخالفة ذلك الفصل النهائي.

تقديم إقرار معتمد من ولي الأمر يفيد بتفرغ الطالب أو الطالبة الكامل للدراسة.

معايير التنسيق واختبارات القبول

أوضحت الوزارة أن القبول سيتم وفقا لأعلى المجاميع، على أن يعلن الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء أعمال التنسيق.

كما يشترط اجتياز اختبار قدرات تحريري في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، بنسبة نجاح لا تقل عن 70% في كل مادة، بالإضافة إلى اختبار في الإملاء باللغة العربية.

ويخضع المتقدمون أيضا إلى كشف الهيئة الذي تجريه لجنة مختصة، ويتضمن تقييم التناسق الجسدي، والمظهر العام، وقوة الملاحظة، وسرعة الاستجابة، واللباقة في الحديث، ومهارات التواصل، وسلامة النطق، والتأكد من خلو المتقدم من أي عيوب خلقية قد تؤثر على ممارسة مهنة التمريض.

كما يشترط اجتياز الكشف الطبي الذي يجريه القومسيون الطبي بالمحافظة، ويشمل الكشف الباطني، وفحص النظر، وتحليل الكشف عن المخدرات.

ضوابط ومواعيد التقديم لمدارس التمريض الحكومية والخاصة

المستندات المطلوبة

أشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم في البداية بصور من المستندات، على أن تقدم الأصول بعد إعلان القبول المبدئي وفي الموعد الذي تحدده الجهة المختصة، ولا يعتبر الطالب مقبولا نهائيا إلا بعد مطابقة الصور بالأصول.

وتتضمن المستندات المطلوبة:

أصل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

أصل شهادة الميلاد.

6 صور شخصية حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

تعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة (للطالبات فقط).

إقرار بتفرغ الطالب أو الطالبة للدراسة، معتمد من ولي الأمر.

إقرار من ولي الأمر يفيد بأن القبول لا يصبح نهائيا إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة.

وأكدت الوزارة أن القبول النهائي لن يتم إلا بعد استيفاء جميع الشروط، واجتياز اختبارات القبول وكشف الهيئة والكشف الطبي، وإعلان نتيجة التنسيق واعتمادها، إلى جانب استكمال جميع المستندات المطلوبة.

وشددت على عدم وجود أي استثناءات في القبول، مؤكدة أن تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أو مزورة يؤدي إلى إلغاء القبول نهائيا، وفصل الطالب أو الطالبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضوابط ومواعيد التقديم لمدارس التمريض الحكومية والخاصة

التقديم لمدارس التمريض الخاصة بمصروفات

كما أعلنت وزارة الصحة بدء التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض الخاصة بمصروفات اعتبارا من 20 يوليو 2026، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لتكليف المهن الطبية، على أن تبدأ اختبارات القبول يوم السبت 1 أغسطس 2026.

وأكدت الوزارة أن شروط الالتحاق بهذه المدارس تتطابق مع شروط المدارس الحكومية، وتشمل الحصول على شهادة الإعدادية في عام التقديم، ودراسة اللغة الإنجليزية، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء المحافظة نفسها، مع الالتزام بشروط عدم الزواج للطالبات والتفرغ الكامل للدراسة.

كما تطبق المدارس الخاصة المعايير نفسها الخاصة بالتنسيق واختبارات القبول، والتي تشمل اختبارات القدرات، وكشف الهيئة، والكشف الطبي، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة ذاتها.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الصحة أن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض الخاصة بمصروفات لا يعد نهائيا إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات، واجتياز مراحل التقييم المختلفة، واعتماد نتيجة التنسيق من الإدارة العامة لشؤون المعاهد الفنية الصحية، مع استكمال جميع الأوراق المطلوبة.

وجددت الوزارة تأكيدها على أنه لا توجد أي استثناءات في القبول، وأن تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة يترتب عليه إلغاء القبول بشكل نهائي، وفصل الطالب أو الطالبة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.