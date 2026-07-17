يشهد سوق الذهب في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية والعالمية.

ويواصل المعدن النفيس ترسيخ مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار، لما يتمتع به من قدرة على الحفاظ على القيمة، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيارسعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6,615 جنيها 6,570 جنيها

عيار 21 5,790 جنيها 5,750 جنيها

عيار 18 4,965 جنيها 4,930 جنيها

عيار 14 3,860 جنيها 3,835 جنيها

الجنيه الذهب46,320 جنيها46,000 جنيها

الأونصة بالجنيه205,815 جنيها 204,395 جنيها

الأونصة بالدولار 4,003.84 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحرك أسعار الذهب وفقا لعدة عوامل اقتصادية ومالية، في مقدمتها حجم العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية، فضلا عن تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار النفط، ومعدلات التضخم.

كما تلعب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية دورا مؤثرا في تحديد اتجاهات أسعار المعدن الأصفر.

وعادة ما ترتفع وتيرة الطلب على الذهب خلال فترات التوترات الاقتصادية أو السياسية، باعتباره ملاذا آمنا يحافظ على القوة الشرائية للمدخرات.

وفي المقابل، قد يتراجع الإقبال عليه مع ارتفاع أسعار الفائدة أو صعود الدولار، حيث تتجه شريحة من المستثمرين إلى الأصول ذات العائد المرتفع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يواصل تعزيز مكانته كملاذ استثماري

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم الأصول الاستثمارية والادخارية، بفضل قدرته على الحد من تأثير تقلبات الأسواق والحفاظ على القيمة على المدى الطويل، وهو ما يجعله خيارا مفضلا لدى المستثمرين والأفراد الباحثين عن أدوات استثمار أكثر استقرارا.

وتبقى توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من المتغيرات الرئيسية، أبرزها توجهات السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، وأداء الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم، إلى جانب المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تنعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق.

وتكتسب المتابعة اليومية لأسعار الذهب أهمية كبيرة للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة في ضوء المستجدات المتلاحقة التي تشهدها أسواق المعادن النفيسة.