الداخلية تكشف تفاصيل جريمة التنقيب عن الذهب.. سائق سيارة نقل يهرّب أجانب بسيارته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "نقل" بقنا بتهريب عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" لداخل البلاد بطريقة غير شرعية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ يونيو المنقضى أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) حال سيره بالسيارة بدائرة القسم وبرفقته (4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") ومحمل عليها (قرابة 6 أطنان من أحجار الكوارتز) ، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالعمل فى مجال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بنطاق محافظة البحر الأحمر.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.