إخلاء سبيل المحامية نسمة الخطيب بكفالة 5 آلاف جنيه في قضية العاملات بالجنس التجاري

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل المحامية نسمة الخطيب، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك عقب استجوابها على خلفية 17 بلاغًا مقدمًا ضدها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية العاملات بالجنس التجاري".





وخضعت الخطيب للتحقيق بشأن الاتهامات الواردة في البلاغات، قبل أن تصدر جهات التحقيق قرارها بإخلاء سبيلها بضمان مالي، مع استمرار مباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع محل البلاغات.





وتواصل جهات التحقيق فحص محتوى البلاغات وسماع أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه من قرارات قانونية، وفقًا لما تنتهي إليه نتائج التحقيقات