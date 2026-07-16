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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخطاء في استخدام التكييف قد تسبب مشكلات صحية خلال الصيف.. تجنبها

أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح التكييف وسيلة أساسية للهروب من الحر الشديد، لكن هل تعلم أن قضاء ساعات طويلة في الأماكن المكيفة قد يؤثر على صحتك بطرق مختلفة؟

أضرار صحية يسببها التكييف للجسم 

وأوضح تقرير طبي نشره WebMD، أن أجهزة التكييف توفر فوائد صحية مهمة، خاصة أثناء موجات الحر، إلا أنها قد تسبب أيضًا بعض المشكلات إذا لم تُستخدم أو تُصان بالشكل الصحيح، وتشمل :

- يؤثر في جودة الهواء داخل المباني:
العمل أو الإقامة في مبانٍ مكيفة ذات تهوية سيئة قد يزيد من خطر الإصابة بما يُعرف بـ"متلازمة المبنى المريض"، وهي حالة ترتبط بعدد من الأعراض مثل:
الصداع.
السعال الجاف.
الدوخة والغثيان.
صعوبة التركيز.
الإرهاق.
الحساسية تجاه الروائح.
كما أن سوء تهوية الأماكن المغلقة قد يزيد بشكل طفيف من احتمالية انتقال بعض الفيروسات التنفسية، بينما يساعد تنظيف الفلاتر وتهوية المكان بانتظام في تقليل هذه المخاطر.

- يسبب جفاف الجسم والجلد:
يعمل جهاز التكييف على خفض نسبة الرطوبة داخل الغرفة، وهو ما يؤدي إلى فقدان الجلد للرطوبة الطبيعية، وبالتالي:
جفاف البشرة.
الشعور بالعطش.
زيادة احتمالية تشقق الجلد عند التعرض المستمر للهواء البارد.
لذلك ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء واستخدام مرطبات البشرة عند قضاء فترات طويلة في الأماكن المكيفة.

أضرار صحية يسببها التكييف للجسم 

- يزيد من جفاف العين:
الهواء الجاف الناتج عن أجهزة التكييف قد يؤدي إلى:
تهيج العين.
الحكة.
الاحمرار.
تشوش مؤقت في الرؤية، خاصة لدى الأشخاص الذين يستخدمون العدسات اللاصقة.

- يرفع معدل حرق السعرات الحرارية:
تشير بعض الدراسات إلى أن التعرض للأجواء الباردة يساعد الجسم على تنشيط الدهون البنية، وهي نوع من الدهون يحرق الطاقة لإنتاج الحرارة.
ورغم أن التكييف وحده لا يؤدي إلى فقدان الوزن، فإنه قد يساهم بشكل محدود في زيادة استهلاك الجسم للطاقة عند التعرض لدرجات حرارة منخفضة.

أضرار صحية يسببها التكييف للجسم 

- يحسن الأداء الذهني:
أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن الطلاب الذين عاشوا في مساكن مزودة بتكييف خلال فصل الصيف حققوا نتائج أفضل في اختبارات التركيز والإدراك مقارنة بمن عاشوا في غرف مرتفعة الحرارة.
ويفسر الباحثون ذلك بأن الحرارة المرتفعة تؤثر سلبًا على وظائف الدماغ والانتباه.

- يهيج الجهاز التنفسي:
الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في مبانٍ مكيفة قد يعانون من:
احتقان الأنف.
تهيج الممرات التنفسية.
صعوبة في التنفس، خاصة إذا كانت أنظمة التكييف غير نظيفة.
لذلك يُنصح بإجراء صيانة دورية لأجهزة التكييف وتنظيف الفلاتر باستمرار.

أضرار صحية يسببها التكييف للجسم 

- يزيد من الصداع والصداع النصفي:
تشير الأبحاث إلى أن الهواء الداخلي الملوث أو أنظمة التكييف غير النظيفة ترتبط بزيادة الإصابة بالصداع والصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، خاصة مع التعرض لفترات طويلة.

- يقلل قدرة الجسم على تحمل الحرارة:
الاعتماد المستمر على التكييف يجعل الجسم أقل تكيفًا مع درجات الحرارة المرتفعة، لذلك يشعر الشخص بالانزعاج بسرعة عند الخروج إلى الأجواء الحارة مقارنة بمن اعتاد على التعرض الطبيعي للحرارة.

أضرار صحية يسببها التكييف للجسم 

- يؤثر في البيئة:
تشير التقارير إلى أن بعض أجهزة التكييف القديمة تستخدم غازات تبريد تضر بطبقة الأوزون وتساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، بينما تعتمد الأجهزة الحديثة على بدائل أقل ضررًا بالبيئة.

- يزيد الحساسية إذا لم تتم صيانته:
عندما تتراكم الأتربة والعفن داخل فلاتر التكييف، قد تتحول إلى مصدر للحساسية، ما يؤدي إلى:
العطس.
احتقان الأنف.
تهيج العينين.
زيادة أعراض الربو لدى المصابين.
لذلك ينصح الخبراء بتنظيف الفلاتر بصورة دورية.

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أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
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