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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا لمونتاج الفيديو.. تطبيق جديد يحول صورك إلى فيديوهات جاهزة للنشر

تطبيق Reelful
تطبيق Reelful
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة Reelful، تطبيقا جديدا لأجهزة آيفون يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على الهاتف إلى مقاطع “الريلز” احترافية وجاهزة للنشر على منصتي إنستجرام وتيك توك، دون الحاجة إلى أي خبرة في تحرير الفيديو.

كيف يعمل التطبيق؟

تبدأ العملية بكتابة وصف قصير للفكرة أو القصة التي يرغب المستخدم في تقديمها، سواء كانت ملخصا لرحلة، أو استعراضا لمنتج، أو تغطية لفعالية.

بعد ذلك، يطلب التطبيق من المستخدم تسجيل عينة صوتية لمدة 30 ثانية، ليتمكن من إنشاء نسخة رقمية من صوته تستخدم لاحقا في التعليق الصوتي للفيديو.

ثم يختار المستخدم الصور ومقاطع الفيديو التي يريد تضمينها، بينما يتولى التطبيق بقية العمل تلقائيا، إذ يقوم بـ:

- تخطيط سيناريو الفيديو.
- كتابة النص المناسب.
- إضافة تعليق صوتي باستخدام النسخة الذكية من صوت المستخدم.
- تركيب الفيديو النهائي.
- إضافة الترجمة النصية Captions.
- إدراج الموسيقى والمؤثرات الصوتية.

تطبيق Reelful

كما يستطيع التطبيق تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع متحركة قصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يمنحها مظهرا أكثر حيوية، مع إمكانية تعديل النتيجة لاحقا عبر محادثة مع التطبيق لتغيير الموسيقى أو تعديل النص أو إجراء تحسينات أخرى.

الأسعار

يوفر تطبيق Reelful خيارين للدفع، هما شراء أرصدة لإنشاء عدد محدد من الفيديوهات أو الاشتراك الشهري، وتبدأ باقات الأرصدة من:

- 15 دولارا لإنشاء 5 فيديوهات.
- 43 دولارا لإنشاء 15 فيديو.
- 90 دولارا لإنشاء 33 فيديو.

أما الاشتراكات الشهرية فتشمل:

- Creator مقابل 25 دولارا شهريا لإنتاج 10 فيديوهات.
- Pro مقابل 50 دولارا شهريا لإنتاج 25 فيديو.
- Studio مقابل 100 دولار شهريا لإنتاج 60 فيديو.

ويتوفر التطبيق حاليا على نظام iOS فقط، فيما تعمل الشركة على إطلاق نسختين لأجهزة أندرويد والويب في وقت لاحق.

ذكاء اصطناعي تطبيق Reelful آيفون تحرير الفيديو

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