القبض على سائق سيارة فان صدم فتاة بالإسكندرية

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إصطدام قائد سيارة "فان" بفتاة حال عبورها وأسرتها أحد الطرق بالإسكندرية.



بالفحص أمكن تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 13/ الجارى وحال عبورها الطريق رفقة صديقتيها بدائرة القسم إصطدمت بها سيارة "فان" مما آدى لحدوث إصابتها بسحجات متفرقة.





أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد ، وإنصرف من مكان الواقعة عقب تصالحه مع المجنى عليها.





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





