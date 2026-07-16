محمد الباز يعتذر لنادي قضاة مصر ويؤكد احترامه الكامل لأحكام القضاء

أكد الإعلامي محمد الباز التزامه بتقديم الاعتذار إلى نادي قضاة مصر والقضاة، تنفيذًا للحكم الصادر في القضية المتعلقة بوزيرة الثقافة السابقة الدكتورة جيهان زكي.

وقال الباز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يكن احترامه الكامل للسلطة القضائية المصرية وتقديره لدورها، مؤكدًا أن القضاء يمثل الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والواجبات، وأن أحكامه محل احترام ولا يجوز التعليق عليها.

مؤسسات الدولة المصرية

وتابع إنه يجدد اعتزازه بقضاء مصر الشامخ وبنادي قضاة مصر، موضحًا أن هذا الاعتذار يأتي انطلاقًا من إيمانه الكامل بدولة المؤسسات وثقته في مؤسسات الدولة المصرية.