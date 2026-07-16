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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نادي السيارات والرحلات المصري يحذر من الكيانات ‏الوهمية لإصدار رخص قيادة غير معتمدة للاستخدام دوليا

فرع نادى السيارات ‏والرحلات
فرع نادى السيارات ‏والرحلات
كريم عاطف

صرح محمد عسكر نائب رئيس مجلس إدارة نادى السيارات ‏والرحلات المصرى ان النادى هو الجهة الرسمية الوحيدة فى ‏جمهورية مصر العربية المخول لها اصدار رخص القيادة ‏الدولية بالتفويض من الإتحاد الدولى للسيارات والسياحة ‏وبموجب القانون المصرى، وأي رخصة يشار إليها بالدولية ‏تصدر عن جهات أخرى لا تؤمن الاعتراف بها وفقاً ‏للاتفاقيات الدولية المنظمة لإصدار هذه الرخص.‏

وأوضح عمرو الاتربى مدير عام النادي أن إصدار رخصة ‏القيادة الدولية يتم وفقاً للإجراءات القانونية من خلال مقاره ‏الرسمية والأخرى المعتمدة، وهي المقر الرئيسي للنادي بوسط ‏القاهرة، واستراحة النادي بالإسكندرية (من الساعة 9:30 ‏صباحاً حتى 3:00 مساءً)، وبالتعاون مع وزارة الداخلية من ‏مطار القاهرة الدولي (صالة 3 والإير مول)، ومطار برج ‏العرب، ومطار سفنكس الدولي (على مدار 24 ساعة).

بالإضافة إلى فرع سيتي ستارز بمدينة نصر (من الساعة ‏‏10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً)، وذلك لتسهيل حصول ‏المواطنين على وثيقة صحيحة ومعترف بها دولياً من مختلف ‏المواقع وحتى عند السفر.

وتابع الاتربي، أن المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة ‏الدولية هي: أصل رخصة القيادة المصرية سارية لمدة لا تقل ‏عن عام، وأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وعدد ‏‏(2) صورة شخصية، برفقة صاحب الطلب شخصياً، موضحاً ‏أن الإجراءات لا تستغرق سوى دقائق معدودة.

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة ‏أو التعامل مع جهات غير مختصة تدعي إصدار رخص ‏القيادة الدولية، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي ‏جهة أو شخص ينتحل صفته أو يستغل اسم النادي في تقديم ‏خدمات غير مشروعة، وداعياً المواطنين إلى التواصل مع ‏النادي مباشرة للاستعلام عن إجراءات الإصدار أو التحقق من ‏أي جهة تدّعي تقديم هذه الخدمة، حفاظاً على حقوقهم وضماناً ‏لسلامة معاملاتهم‎.‎

محمد عسكر نادى السيارات والرحلات المصرى نادى السيارات رخص القيادة الدولية الإتحاد الدولى للسيارات

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