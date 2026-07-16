نادي السيارات والرحلات المصري يحذر من الكيانات ‏الوهمية لإصدار رخص قيادة غير معتمدة للاستخدام دوليا

صرح محمد عسكر نائب رئيس مجلس إدارة نادى السيارات والرحلات المصرى ان النادى هو الجهة الرسمية الوحيدة فى جمهورية مصر العربية المخول لها اصدار رخص القيادة الدولية بالتفويض من الإتحاد الدولى للسيارات والسياحة وبموجب القانون المصرى، وأي رخصة يشار إليها بالدولية تصدر عن جهات أخرى لا تؤمن الاعتراف بها وفقاً للاتفاقيات الدولية المنظمة لإصدار هذه الرخص.
وأوضح عمرو الاتربى مدير عام النادي أن إصدار رخصة القيادة الدولية يتم وفقاً للإجراءات القانونية من خلال مقاره الرسمية والأخرى المعتمدة، وهي المقر الرئيسي للنادي بوسط القاهرة، واستراحة النادي بالإسكندرية (من الساعة 9:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً)، وبالتعاون مع وزارة الداخلية من مطار القاهرة الدولي (صالة 3 والإير مول)، ومطار برج العرب، ومطار سفنكس الدولي (على مدار 24 ساعة).
بالإضافة إلى فرع سيتي ستارز بمدينة نصر (من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً)، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على وثيقة صحيحة ومعترف بها دولياً من مختلف المواقع وحتى عند السفر.
وتابع الاتربي، أن المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة الدولية هي: أصل رخصة القيادة المصرية سارية لمدة لا تقل عن عام، وأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وعدد (2) صورة شخصية، برفقة صاحب الطلب شخصياً، موضحاً أن الإجراءات لا تستغرق سوى دقائق معدودة.
ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو التعامل مع جهات غير مختصة تدعي إصدار رخص القيادة الدولية، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص ينتحل صفته أو يستغل اسم النادي في تقديم خدمات غير مشروعة، وداعياً المواطنين إلى التواصل مع النادي مباشرة للاستعلام عن إجراءات الإصدار أو التحقق من أي جهة تدّعي تقديم هذه الخدمة، حفاظاً على حقوقهم وضماناً لسلامة معاملاتهم.