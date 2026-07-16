سيارات سيدان 2027 جديدة في السوق المصرية

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي أمجراند، واكسييد اى اس، وشيرى اريزو 6 جي تي، وجاك J7، وجي أي سي امباو.

جيلي أمجراند موديل 2026

تحصل سيارة جيلي أمجراند موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 120 حصانا، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

جيلي امجراند موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة جيلي أمجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 839 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جيلي أمجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 939 ألف جنيه.

اكسييد اى اس موديل 2027

تستمد سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 462 حصانا، وبها خزان وقود سعة 67 لترا، وعزم دوران 634 نيوتن/متر، بجانب بطارية سعة 40 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

اكسييد اى اس موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و440 ألف جنيه.

شيرى أريزو 6 جي تي موديل 2027

زودت سيارة شيرى أريزو 6 جي تي موديل 2027 بخزان وقود سعة 48 لترا، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة شيرى أريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 995 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيرى أريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و60 ألف جنيه.

جاك J7 موديل 2026

قوة سيارة جاك J7 موديل 2026 تصل إلى 150 حصانا، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 55 لترا، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

جاك J7 موديل 2026

تباع سيارة جاك J7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و39 ألف جنيه.

جي أي سي امباو موديل 2027

عزم دوران سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 يصل إلى 270 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصانا، وخزان وقود سعة 47 لترا، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

جي أي سي امباو موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و75 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و189 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و295 ألف جنيه.