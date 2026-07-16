قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«القطار ملك لكل المصريين»| مكافأة لسيدة أسوان بعد موقفها البطولي.. ووزير النقل: قدمت نموذجًا للمَرأة المصرية العظيمة
البنطال القاتل.. تصميم من زارا يشعل السوشيال ميديا بعد سقوط عشرات النساء
مصر تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
من الخبز إلى المرتبات .. 7 قرارات حكومية شغلت المصريين خلال الساعات الماضية
تظاهرات في مدن أوكرانية احتجاجًا على استقالة وزير الدفاع.. والبرلمان يبحث تعيين بديل
زكاة الوديعة البنكية.. هل تكون على الأصل أم الأرباح؟ عضو فتوى الأزهر يحسم الجدل
روسيا تكشف حجم الخسائر الفادحة بالجيش الأوكراني خلال 24 ساعة
غذاء ومستلزمات طبية.. الهلال الأحمر المصري يُرسل قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة
تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة
أيام القلق والتوتر..طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالابتسامات والأحضان
الإفتاء عن السيد البدوي: سليل آل البيت ومن الأولياء.. والتشكيك في ذلك من الكبائر
حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات سيدان 2027 جديدة في السوق المصرية

سيارات سيدان 2027 جديدة
سيارات سيدان 2027 جديدة
إبراهيم القادري

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي أمجراند، واكسييد اى اس، وشيرى اريزو 6 جي تي، وجاك J7، وجي أي سي امباو.

 

جيلي أمجراند موديل 2026

تحصل سيارة جيلي أمجراند موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 120 حصانا، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

جيلي امجراند موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة جيلي أمجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 839 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جيلي أمجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 939 ألف جنيه.

 

اكسييد اى اس موديل 2027

تستمد سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 462 حصانا، وبها خزان وقود سعة 67 لترا، وعزم دوران 634 نيوتن/متر، بجانب بطارية سعة 40 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

اكسييد اى اس موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و440 ألف جنيه.

شيرى أريزو 6 جي تي موديل 2027

زودت سيارة شيرى أريزو 6 جي تي موديل 2027 بخزان وقود سعة 48 لترا، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة شيرى أريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 995 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيرى أريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و60 ألف جنيه.

 

جاك J7 موديل 2026

قوة سيارة جاك J7 موديل 2026 تصل إلى 150 حصانا، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 55 لترا، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

جاك J7 موديل 2026

تباع سيارة جاك J7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و39 ألف جنيه.

 

جي أي سي امباو موديل 2027

عزم دوران سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 يصل إلى 270 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصانا، وخزان وقود سعة 47 لترا، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

جي أي سي امباو موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و75 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و189 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و295 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة مستقبل صناعة السيارات امجراند موديل 2026 جيلي امجراند موديل 2026 اكسييد اى اس موديل 2027 شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 جاك J7 موديل 2026 جي أي سي امباو موديل 2027 امباو موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

وفاة طالبة متأثرة بإصابتها في حادث وإصابات متفرقة بين الطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحانات بالمحافظات

الثانوية العامة 2026.. وفاة طالبة في حادث وإصابات متفرقة بين الطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحانات بالمحافظات

محافظ الغربية

كنوز الغربية تصنعها القرى المنتجة.. محافظ الغربية يرسخ نهجا متكاملا لدعم التكتلات الاقتصادية ويحول مطالب منتجي عسل النحل إلى قرارات تنفيذية تعزز الإنتاج وترسخ مكانة

حملات رقابية بالغربية

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية.. ويؤكد استمرار الرقابة اليومية لضبط المنظومة

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

فيديو

اسماعيل الفتح

علاقة خاصة بميسي.. سر الجدل حول حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا

بنطال زارا الواسع

البنطال القاتل.. تصميم من زارا يشعل السوشيال ميديا بعد سقوط عشرات النساء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد