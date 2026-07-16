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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات مرسيدس C 180 موديل 2026

مرسيدس C 180 موديل 2026
مرسيدس C 180 موديل 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس C 180 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس C 180 موديل 2026 ، وتنتمي C 180 لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ مرسيدس C 180 موديل 2026

مرسيدس C 180 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس C 180 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك مرسيدس C 180 موديل 2026

مرسيدس C 180 موديل 2026

تنتج سيارة مرسيدس C 180 موديل 2026 قوة 156 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مرسيدس C 180 موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس C 180 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

مرسيدس C 180 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس C 180 موديل 2026 بها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر مرسيدس C 180 موديل 2026

مرسيدس C 180 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس C 180 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس C 180 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 650 ألف جنيه .

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