فنادق تعمل بالطاقة الشمسية وإنارة ذكية للشوارع.. كيف غير مشروع "جرين" وجه مدينة شرم الشيخ؟

قبل سنوات، بدأت الدولة تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، من خلال التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

ويأتي مشروع "جرين شرم" في مقدمة هذه المبادرات، باعتباره أحد أبرز المشروعات الوطنية التي تستهدف تحويل مدينة شرم الشيخ إلى نموذج للمدن السياحية الخضراء والمستدامة في مصر والمنطقة العربية.

تفاصيل مشروع "جرين شرم"

ويعد مشروع "جرين شرم" مشروعًا وطنيًا يمتد تنفيذه على مدار ست سنوات، ويهدف إلى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة تعتمد على معايير الاستدامة البيئية، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في جهود التنمية، بما يدعم مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية تراعي المعايير البيئية الحديثة.

ويجري تنفيذ المشروع من خلال جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل مشترك من مرفق البيئة العالمية (GEF) ومحافظة جنوب سيناء، في إطار شراكة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة تجمع بين حماية البيئة، ودعم الاقتصاد، وتمكين المجتمع المحلي، وتعزيز السياحة المسؤولة.

كيف غير مشروع "جرين شرم" وجه مدينة شرم الشيخ؟.. أرشيفية

ويرتكز المشروع على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، حيث يتم إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية، لتشكل نحو 20% من إجمالي الطاقة المستخدمة بمدينة شرم الشيخ، بإجمالي قدرة إنتاجية تتجاوز 4 ميجاوات، في خطوة تسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الضارة.

وشهد المشروع تنفيذ عدد من المشروعات في القطاع السياحي والخدمي، إذ تعتمد 12 منشأة فندقية على الطاقة الشمسية ضمن المشروع التجريبي، من بينها 9 فنادق تعمل بقدرة إنتاجية تتجاوز 3 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة داخل مطار شرم الشيخ الدولي، ومستشفى شرم الدولي، ومتحف شرم الشيخ، وجامعة الملك سلمان، بالإضافة إلى خمس مدارس، مع تركيب 891 عمود إنارة يعمل بتقنية "LED" بالطاقة الشمسية.

خفض الانبعاثات

وأسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد خفض الانبعاثات، حيث يستهدف المشروع تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 3404.8 طن سنويًا، وبإجمالي يصل إلى 85120 طنًا طوال العمر التشغيلي للمشروعات.

كما يجري تطبيق أنظمة ذكية لإدارة الغرف الفندقية داخل أربعة فنادق كمرحلة تجريبية، بما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 10 و15% في الأنظمة الأساسية، ومن 20 إلى 35% في الأنظمة المتقدمة.

كيف غير مشروع "جرين شرم" وجه مدينة شرم الشيخ؟.. أرشيفية

النقل المستدام

ولا يقتصر "جرين شرم" على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد ليشمل تطوير منظومة النقل المستدام، من خلال دعم استخدام المركبات الكهربائية داخل الفنادق، وإطلاق نموذج لمشاركة الدراجات، والتخطيط لمسارات الحافلات الكهربائية، وإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية، بما يسهم في خفض انبعاثات قطاع النقل، وتحسين جودة الحياة، وتوفير وسائل تنقل أكثر كفاءة للسائحين والمقيمين، ودعم التحول نحو مدينة ذكية ومستدامة.

وفي قطاع المياه، يعمل المشروع على إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، تتضمن تنفيذ مشروع لمعالجة الحمأة، وإطلاق مشروع تجريبي لمعالجة مياه صرف القوارب السياحية، إلى جانب تنفيذ إجراءات لحماية الشعاب المرجانية والحفاظ على البيئة البحرية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية التي تتميز بها المدينة.

كيف غير مشروع "جرين شرم" وجه مدينة شرم الشيخ؟.. أرشيفية

الاستدامة البيئية

وتعكس هذه الجهود المكانة التي وصلت إليها شرم الشيخ في مجال الاستدامة البيئية، إذ أصبحت أول مدينة مصرية تنضم إلى منظمة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة (ICLEI)، كما احتلت المركز السادس عالميًا ضمن شبكة المدن المستدامة، وهو ما يعكس نجاح المدينة في تطبيق معايير التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز المدن الرائدة في هذا المجال.

وفي ختام عرض إنجازات المشروع، تم توجيه الشكر لفريق عمل "جرين شرم" وجميع الجهات الممولة والداعمة التي أسهمت في تنفيذ هذا المشروع الوطني.