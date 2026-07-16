تنقيذ قرار تمكين.. الداخلية تكشف حقيقة التعدى على منزل مواطن بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام مجموعة من الأشخاص بالتهجم على منزل والده والتعدى على والده وشقيقته بالضرب والزعم بتقاعس أحد أفراد الشرطة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأنه بتاريخ 7 / الجارى قامت قوة من مركز شرطة ميت غمر بتأمين تنفيذ قرار قضائى بتمكين (عم صاحب الحساب – مقيم بدائرة المركز) من شقتين كائنتين بمنزل والد صاحب الحساب الكائن بدائرة المركز ، وأثناء السير فى إجراءات التنفيذ تبين أن باب المنزل الحديدى مغلق ، وصدر قرار بالتنفيذ بالقوة الجبرية حيث تم الإستعانة بالمختصين لفتح الباب الحديدى.

وبإستدعاء صاحب الحساب (عامل– مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر) حضرت وكيلته القانونية لكونه "متواجد حالياً خارج البلاد" وبسؤالها قررت بتضرر موكلها من (شخصين - مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى على والده وشقيقته بالسب والضرب دون حدوث إصابات إثر حدوث مشادة كلامية بينهم عقب قيامهما بكسر الباب الحديدى لتنفيذ قرار التمكين ، وأضافت بعدم تضرر موكلها من أى من أفراد الشرطة القائمين على تأمين تنفيذ القرار وأن الواقعة حدثت عقب إنصراف القوات ، وأمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبسؤالهما نفيا ما نسب إليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





