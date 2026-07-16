سرق تليفونه.. القبض على أجنبي أنهى حياة آخر في عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول" - مصاب بجرح طعنى أسفل البطن "متوفى") وطرف ثان: (أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أخرى") مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيام الأول بسرقة هاتف محمول من الثانى حال جلوسهما بإحدى المقاهى ، وفى وقت لاحق قام الطرف الثانى على إثر ذلك بالتعدى على الطرف الأول بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.

أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بقيامه بالتخلص من الأداة المستخدمة فى التعدى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





