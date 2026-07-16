قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«القطار ملك لكل المصريين»| مكافأة لسيدة أسوان بعد موقفها البطولي.. ووزير النقل: قدمت نموذجًا للمَرأة المصرية العظيمة
البنطال القاتل.. تصميم من زارا يشعل السوشيال ميديا بعد سقوط عشرات النساء
مصر تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
من الخبز إلى المرتبات .. 7 قرارات حكومية شغلت المصريين خلال الساعات الماضية
تظاهرات في مدن أوكرانية احتجاجًا على استقالة وزير الدفاع.. والبرلمان يبحث تعيين بديل
زكاة الوديعة البنكية.. هل تكون على الأصل أم الأرباح؟ عضو فتوى الأزهر يحسم الجدل
روسيا تكشف حجم الخسائر الفادحة بالجيش الأوكراني خلال 24 ساعة
غذاء ومستلزمات طبية.. الهلال الأحمر المصري يُرسل قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة
تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة
أيام القلق والتوتر..طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالابتسامات والأحضان
الإفتاء عن السيد البدوي: سليل آل البيت ومن الأولياء.. والتشكيك في ذلك من الكبائر
حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تقود قفزة تنموية كبرى في الزراعة والإنتاج الحيواني

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب حسن جعفر، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تواصل تحقيق خطوات متسارعة في تطوير قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ودعم جهود التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات.

 

مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني

وأوضح جعفر، في تصريح صحفي له اليوم، أن الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الجيزة والبحيرة، تعكس المتابعة المستمرة من الحكومة للمشروعات التنموية والإنتاجية، وحرصها على الوقوف ميدانياً على معدلات التنفيذ ودعم التوسع في المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة وضعت ملف الأمن الغذائي ضمن أولوياتها الرئيسية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الموجهة للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي وتطوير منظومة الإنتاج الحيواني، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

 

التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني 

وأضاف النائب أن التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الغذائية، إلى جانب دعم الصادرات المصرية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن جهود الدولة في تطوير الثروة الحيوانية من خلال تحسين السلالات ورفع كفاءة المزارع والمحطات الإنتاجية وتطبيق أحدث النظم العلمية في التربية والإنتاج، تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان وتحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وأشار حسن جعفر إلى أن دعم القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني يعكس إيمان الدولة بالدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم يسهم في جذب استثمارات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل.

وشدد نائب الصعيد على أهمية تطوير مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءة البنية التحتية المرتبطة بالإنتاج الحيواني، باعتبارها من العناصر المهمة في بناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق الاستدامة وتحسين جودة المنتجات وزيادة العائد الاقتصادي للمربين والمزارعين.

واختتم النائب حسن جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني من تطوير غير مسبوق يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خططها التنموية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يضمن توفير الغذاء للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

البرلمان النواب مجلس النواب مجلس الشيوخ نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

وفاة طالبة متأثرة بإصابتها في حادث وإصابات متفرقة بين الطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحانات بالمحافظات

الثانوية العامة 2026.. وفاة طالبة في حادث وإصابات متفرقة بين الطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحانات بالمحافظات

محافظ الغربية

كنوز الغربية تصنعها القرى المنتجة.. محافظ الغربية يرسخ نهجا متكاملا لدعم التكتلات الاقتصادية ويحول مطالب منتجي عسل النحل إلى قرارات تنفيذية تعزز الإنتاج وترسخ مكانة

حملات رقابية بالغربية

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية.. ويؤكد استمرار الرقابة اليومية لضبط المنظومة

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

فيديو

بنطال زارا الواسع

البنطال القاتل.. تصميم من زارا يشعل السوشيال ميديا بعد سقوط عشرات النساء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد