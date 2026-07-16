برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تقود قفزة تنموية كبرى في الزراعة والإنتاج الحيواني

أكد النائب حسن جعفر، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تواصل تحقيق خطوات متسارعة في تطوير قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ودعم جهود التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات.

مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني

وأوضح جعفر، في تصريح صحفي له اليوم، أن الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الجيزة والبحيرة، تعكس المتابعة المستمرة من الحكومة للمشروعات التنموية والإنتاجية، وحرصها على الوقوف ميدانياً على معدلات التنفيذ ودعم التوسع في المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة وضعت ملف الأمن الغذائي ضمن أولوياتها الرئيسية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الموجهة للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي وتطوير منظومة الإنتاج الحيواني، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني

وأضاف النائب أن التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الغذائية، إلى جانب دعم الصادرات المصرية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن جهود الدولة في تطوير الثروة الحيوانية من خلال تحسين السلالات ورفع كفاءة المزارع والمحطات الإنتاجية وتطبيق أحدث النظم العلمية في التربية والإنتاج، تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان وتحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وأشار حسن جعفر إلى أن دعم القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني يعكس إيمان الدولة بالدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم يسهم في جذب استثمارات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل.

وشدد نائب الصعيد على أهمية تطوير مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءة البنية التحتية المرتبطة بالإنتاج الحيواني، باعتبارها من العناصر المهمة في بناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق الاستدامة وتحسين جودة المنتجات وزيادة العائد الاقتصادي للمربين والمزارعين.

واختتم النائب حسن جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني من تطوير غير مسبوق يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خططها التنموية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يضمن توفير الغذاء للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.