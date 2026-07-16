قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهداء ومصابون .. غارات إسرائيلية مُتواصلة على قطاع غزة | صور
الكويت: التمادي الإيراني في النهج العدواني ضد بلادنا ودول مجلس التعاون يقوض أمن المنطقة
قادمة من إيران.. الكويت تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيّرة
بأشد العبارات.. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
إجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 ..معلم يحسم الجدل
شقيقه طالبة ثانوية عامة تستقبلها بالورود عقب الامتحانات في الإسكندرية
نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك
اليابان واليونان تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز التنسيق بشأن إيران
مدبولي: إجراءات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج
مدبولي: العلمين الجديدة تشهد نقلة في تشغيل المشروعات و جذب السائحين
وفد طبي يمني يشيد بمستوى الخدمات التخصصية وزراعة النخاع في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
ورود وشوكولاتة ورذاذ الفوم.. فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تأهل الأرجنتين للنهائي.. أحمد جلال: رغم الغضب من ظلم مصر.. ما زلتم تحبون ميسي

ميسي
ميسي
يارا أمين

أثار الناقد الرياضي أحمد جلال تفاعلًا واسعًا بعدما علق على تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026، برسالة مقتضبة عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب أحمد جلال: "ولكنكم رغم كل مشاعر الغضب.. تحبون ميسي"، في إشارة إلى حالة الغضب التي سيطرت على الجماهير المصرية عقب الجدل التحكيمي الذي صاحب مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16، والتي انتهت بخروج المنتخب المصري من البطولة، مقابل استمرار الإعجاب بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء تعليق أحمد جلال عقب نجاح منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

ويضرب منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي موعدًا مع منتخب إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي، في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل العالم.

أحمد جلال منتخب الأرجنتين كأس العالم 2026 فيسبوك موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

جروبات الغش

تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان

عموته

محمد شبانة: منصف بقرار أهلاوي لمدة 5 سنوات مقابل 2.5 مليون دولار

ترشيحاتنا

ارشيفي

1.96 مليار ​دولار.. أمريكا توافق على بيع أنظمة أسلحة ​فتك دقيقة متطورة للسعودية

حريق

الجزائر: وفاة وإصابة 30 شخصا إثر حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية

ميناء البصرة النفطي

بعد حادثة البصرة.. تعليق ‌عمليات تحميل النفط الخام في جميع الموانئ العراقية

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

فيديو

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

اسماعيل الفتح

علاقة خاصة بميسي.. سر الجدل حول حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد