بعد تأهل الأرجنتين للنهائي.. أحمد جلال: رغم الغضب من ظلم مصر.. ما زلتم تحبون ميسي

أثار الناقد الرياضي أحمد جلال تفاعلًا واسعًا بعدما علق على تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026، برسالة مقتضبة عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب أحمد جلال: "ولكنكم رغم كل مشاعر الغضب.. تحبون ميسي"، في إشارة إلى حالة الغضب التي سيطرت على الجماهير المصرية عقب الجدل التحكيمي الذي صاحب مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16، والتي انتهت بخروج المنتخب المصري من البطولة، مقابل استمرار الإعجاب بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء تعليق أحمد جلال عقب نجاح منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

ويضرب منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي موعدًا مع منتخب إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي، في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل العالم.