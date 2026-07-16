بعد حادثة البصرة.. تعليق ‌عمليات تحميل النفط الخام في جميع الموانئ العراقية

نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر نفطية وأمنية ​عراقية القول بأنه جرى تعليق ‌عمليات تحميل النفط الخام في جميع الموانئ العراقية اليوم الخميس ​بعد أن اصطدمت طائرة ​مسيرة بناقلة نفط في ميناء ⁠البصرة، غير أن الواقعة ​لم تتسبب في أضرار ​أو حريق.



وتقع موانئ تصدير النفط العراقية في جنوب البلاد، ولم تتضح ​بعد الجهة المسؤولة عن ​إطلاق الطائرة المسيرة.



وأشارت الوكالة إلى أنه جرى سحب ناقلة النفط ‌إلى ⁠خارج الميناء إلى جانب ناقلة أخرى كانت راسية، وذلك كإجراء احترازي.



وكانت وكالة الأنباء العراقية ​الرسمية ذكرت ​أمس ⁠الأربعاء بأن طائرة مسيرة سقطت في ميناء ​الفاو دون وقوع أضرار، ​ولم ⁠تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل، مؤكدة أن عمليات الميناء ⁠لم ​تتأثر بالواقعة.