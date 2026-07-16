بعد حادثة البصرة.. تعليق ‌عمليات تحميل النفط الخام في جميع الموانئ العراقية

نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر نفطية وأمنية عراقية القول بأنه جرى تعليق عمليات تحميل النفط الخام في جميع الموانئ العراقية اليوم الخميس بعد أن اصطدمت طائرة مسيرة بناقلة نفط في ميناء البصرة، غير أن الواقعة لم تتسبب في أضرار أو حريق.
وتقع موانئ تصدير النفط العراقية في جنوب البلاد، ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرة المسيرة.
وأشارت الوكالة إلى أنه جرى سحب ناقلة النفط إلى خارج الميناء إلى جانب ناقلة أخرى كانت راسية، وذلك كإجراء احترازي.
وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية ذكرت أمس الأربعاء بأن طائرة مسيرة سقطت في ميناء الفاو دون وقوع أضرار، ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل، مؤكدة أن عمليات الميناء لم تتأثر بالواقعة.