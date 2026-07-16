قادمة من إيران.. الكويت تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيّرة

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدى الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم.

وفي بيان لها ، نوه رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

كما دعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الجميع بضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي وقت لاحق من اليوم ، أعلن الجيش الإيراني: استهداف عبر مسيرات "ارش" أنظمة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت.

وقال الجيش الإيراني: بالمرحلة العاشرة لعملية الصاعقة استهدفنا بالمسيرات مستودعات وقود الجيش الأمريكي بقاعدة السالم الجوية بالكويت.