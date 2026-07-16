الوزراء يوافق على تعاقد التموين لتنفيذ 300 مخبز استراتيجي كمرحلة أولى

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم /الخميس/ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، مُمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاقد، لتنفيذ المخابز الاستراتيجية بإجمالي عدد 300 مخبز على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن سعياً لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية وضخها بجميع المحافظات.

كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد مع شركة السويدي الكتريك، لإقامة مشروع لتصنيع جميع أنواع الضفائر الكهربائية ومكوناتها، على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان، بمنطقة منشأة كمال، بمركز الفيوم.