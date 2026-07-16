رئيس سياحة النواب تطالب بخارطة طريق لموسم العمرة لضمان حقوق المعتمرين وتفادي عقبات الماضي

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على الأهمية القصوى للاستعداد المبكر والمنظم لموسم العمرة الجديد، بالتزامن مع اقتراب فتح باب تلقي طلبات شركات السياحة الراغبة في تنظيم الرحلات، مشددة على ضرورة وضع "خارطة طريق" واضحة لتفادي أي عقبات أو مشكلات شهدها الموسم الماضي.

وأوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، في تصريحات لها اليوم، أن رحلات العمرة تمثل أهمية وجدانية واجتماعية خاصة لدى ملايين الأسر المصرية، ما يتطلب صياغة ضوابط صارمة تضمن تقديم خدمات تليق بالمعتمرين وتحفظ حقوقهم المادية والأدبية، وذلك عبر ترسيخ التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة، والجهات المعنية كافة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بالبرلمان إلى أن الوعي هو خط الدفاع الأول عن المواطن، مطالبة بإطلاق حملات إعلامية وتوعوية مكثفة لتعريف المعتمرين بالقنوات والمنصات الرسمية المعتمدة لحجز الرحلات، والتحذير من الانسياق وراء السماسرة والكيانات الوهمية غير المرخصة التي تستغل رغبة المواطنين في أداء المناسك.

وشددت النائبة على ضرورة تفعيل آليات رقابية حاسمة لمتابعة التزام الشركات بالبرامج والأسعار المعتمدة، وضمان جودة الخدمات اللوجستية المقدمة من سكن وانتقالات، مؤكدة أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ستتابع الاستعدادات كافة عن كثب، لضمان خروج الموسم بالشكل الحضاري واللائق الذي يحفظ كرامة وسلامة المعتمر المصري.