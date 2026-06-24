شركات السياحة تعقد أول اجتماعاتها لبحث استعدادات ومقترحات موسم العمرة

عقدت لجنة السياحة الدينية الموسعة بغرفة شركات السياحة أول اجتماعاتها المهمة مع الشركات العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

جاء ذلك في إطار استعداد اللجنة لبدء الموسم الجديد لرحلات العمرة، حيث تعد شركات السياحة هي الجهة الوحيدة بمصر طبقا للقانون المنوط بها تنظيم رحلات العمرة.

كما جاء الاجتماع كذلك تنفيذا لخطة اللجنة برئاسة أحمد إبراهيم لعقد لقاءات موسعة مع شركات السياحة على مستوى الجمهورية لبحث آليات العمل خلال الموسم الجديد وطرح ومناقشة الأفكار التي تسهم في توفير جميع سبل راحة وسلامة ضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة.

أفكار وتصورات العمرة

تم عقد هذا الاجتماع الأول بمقر الغرفة في الدقي، ومن المقرر أن تعقد اللجنة سلسلة اجتماعات أخرى بالقاهرة والمحافظات للاستماع إلى آراء ومقترحات أكبر عدد ممكن من شركات السياحة للخروج بعدة أفكار وتصورات يتم طرحها ومناقشتها مع اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامي، مساعد الوزير لشئون الشركات، والتي تضم كذلك عددا من خبراء السياحة الدينية وممثلي الجهات المختلفة.

وقد شهد الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة والشركات من أعضاء اللجنة الموسعة مناقشة عدد من الآليات المقترحة لعمل الشركات خلال موسم العمرة الجديد، منها آليات تحويل الأموال المطلوبة للجهات السعودية المختلفة العاملة مع الشركات بموسم العمرة، ومناقشة النظم واللوائح السعودية التي تحكم رحلات العمرة وكيفية مواكبتها والعمل من خلالها.

كما تم مناقشة عدة أفكار لموعد بدء موسم العمرة وكيفية التعاون بين الشركات في التنفيذ سواء من خلال الاستفادة من المشرفين في الرحلات المشتركة بين الشركات، وكذلك آلية تغيير الوكيل السعودي في حال وقف أو تعذر التعامل مع الوكيل الأصلي شريطة موافقة الشركات العاملة مع الوكيل الجديد.

وخلال الاجتماع، طالبت شركات السياحة بتكثيف جهود مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية في العمرة، والحد من سيطرة السماسرة والوسطاء على سوق العمرة وتحفيز المواطنين على التوجه مباشرة الى شركات السياحة.

وقد تم الاتفاق على مشاركة مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية من شركات السياحة في لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية بالغرفة برئاسة وليد خليل، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة السياحة الدينية، على أن تستمر اللجنة في عملها الذي تنفذه بفاعلية منذ فترة في مكافحة الكيانات غير الشرعية والتوسع في هذا العمل والاستعانة بعدد من أصحاب شركات السياحة بالمحافظات لتوسعة تلك الجهود.