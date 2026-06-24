قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها
90 مليون يساندونا.. تعليق ناري من قائد منتخب إيران قبل مواجهة مصر
موجة حر شديدة في إيطاليا وإعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 16 مدينة
الحكومة: استمرار نظام العمل عن بعد يوم الأحد خلال شهر يوليو
إيران: اتفاق إنهاء الحرب إعلان هزيمة لأمريكا
أحمد كجوك: مصر تستهدف خفض دين الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
الأوقاف لـ صدى البلد: إعادة فتح ضريح مسجد الحسين فجر الجمعة القادم
جمبلاط: حريصون على التواجد الميداني المستمر لمتابعة خطط الإنتاج الحربي
القدس تحذر من تراجع غير مسبوق في أعداد حراس الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال
التعليم: اليوم بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس STEM على نتائج امتحانات الثانوية العامة
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك
غانا ضد إنجلترا.. كيروش يعلق بسخرية على الـVAR: "ربما ذهب لتناول القهوة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركات السياحة تعقد أول اجتماعاتها لبحث استعدادات ومقترحات موسم العمرة

شركات السياحة
شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

عقدت لجنة السياحة الدينية الموسعة بغرفة شركات السياحة أول اجتماعاتها المهمة مع الشركات العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

جاء ذلك في إطار استعداد اللجنة لبدء الموسم الجديد لرحلات العمرة، حيث تعد شركات السياحة هي الجهة الوحيدة بمصر طبقا للقانون المنوط بها تنظيم رحلات العمرة.

كما جاء الاجتماع كذلك تنفيذا لخطة اللجنة برئاسة أحمد إبراهيم لعقد لقاءات موسعة مع شركات السياحة على مستوى الجمهورية لبحث آليات العمل خلال الموسم الجديد وطرح ومناقشة الأفكار التي تسهم في توفير جميع سبل راحة وسلامة ضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة.

 

أفكار وتصورات العمرة

تم عقد هذا الاجتماع الأول بمقر الغرفة في الدقي، ومن المقرر أن تعقد اللجنة سلسلة اجتماعات أخرى بالقاهرة والمحافظات للاستماع إلى آراء ومقترحات أكبر عدد ممكن من شركات السياحة للخروج بعدة أفكار وتصورات يتم طرحها ومناقشتها مع اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامي، مساعد الوزير لشئون الشركات، والتي تضم كذلك عددا من خبراء السياحة الدينية وممثلي الجهات المختلفة.

وقد شهد الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة والشركات من أعضاء اللجنة الموسعة مناقشة عدد من الآليات المقترحة لعمل الشركات خلال موسم العمرة الجديد، منها آليات تحويل الأموال المطلوبة للجهات السعودية المختلفة العاملة مع الشركات بموسم العمرة، ومناقشة النظم واللوائح السعودية التي تحكم رحلات العمرة وكيفية مواكبتها والعمل من خلالها.

كما تم مناقشة عدة أفكار لموعد بدء موسم العمرة وكيفية التعاون بين الشركات في التنفيذ سواء من خلال الاستفادة من المشرفين في الرحلات المشتركة بين الشركات، وكذلك آلية تغيير الوكيل السعودي في حال وقف أو تعذر التعامل مع الوكيل الأصلي شريطة موافقة الشركات العاملة مع الوكيل الجديد.

وخلال الاجتماع، طالبت شركات السياحة بتكثيف جهود مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية في العمرة، والحد من سيطرة السماسرة والوسطاء على سوق العمرة وتحفيز المواطنين على التوجه مباشرة الى شركات السياحة. 

وقد تم الاتفاق على مشاركة مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية من شركات السياحة في لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية بالغرفة برئاسة وليد خليل، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة السياحة الدينية، على أن تستمر اللجنة في عملها الذي تنفذه بفاعلية منذ فترة في مكافحة الكيانات غير الشرعية والتوسع في هذا العمل والاستعانة بعدد من أصحاب شركات السياحة بالمحافظات لتوسعة تلك الجهود.

غرفة شركات السياحة لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة العمرة الحج شركات السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

الارصاد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

أحمد شوبير

الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

أحمد ياسر ريان

ياسر ريان يكشف لأول مرة سبب عدم عودة نجله «أحمد» لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الشهادة الإعدادية بأسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان.. عبر هذا الرابط

ارشيفيه

إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

رصف

رصف مطلع كوبري 15 مايو وغلق الممرات الخطرة بأرصفة كوبري الساحل لتعزيز عوامل الأمان والسلامة المرورية

بالصور

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

5 نصائح ذهبية للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين الهضم بدون أدوية

5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية

إطلالة بسيطة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد