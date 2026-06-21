رحلة تعريفية لكبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة البلجيكية إلى القاهرة والإسكندرية

نظّمت وزارة السياحة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة تعريفية لوفد يضم 32 من كبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة البلجيكية، وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات البلجيكي 7Plus، بهدف التعريف بالمقومات السياحية والثقافية المتنوعة التي تتمتع بها مصر، ولا سيما في مدينتي القاهرة والإسكندرية.

وشملت الرحلة التعريفية زيارة عدد من أبرز المواقع السياحية والأثرية التي تعكس ثراء وتنوع الحضارة المصرية عبر العصور، ففي القاهرة، زار الوفد منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير، ومنطقة مصر القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي. كما تضمنت الجولة بمدينة الإسكندرية زيارة مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، والمتحف اليوناني الروماني، وعمود السواري، ومقابر كوم الشقافة.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما لمسوه من تنوع فريد في المقومات السياحية والثقافية والأثرية، وما تتميز به المدن المصرية من مزيج استثنائي يجمع بين عبق التاريخ وثراء الحضارة.

وعلى هامش الزيارة، عقد عماد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، لقاءً مع الوفد البلجيكي، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة حركة السياحة الوافدة من السوق البلجيكي إلى مصر، وذلك بحضور هيام فاروق مدير وحدة غرب أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، وإيمان رؤوف عضو وحدة غرب أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة.

يُذكر أن منظم الرحلات البلجيكي 7Plus يُعد من أبرز الجهات العاملة في السوق البلجيكي والداعمة للترويج للمقصد السياحي المصري منذ أكثر من 31 عاماً.