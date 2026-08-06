الأسهم الآسيوية تتراجع بقيادة كوريا الجنوبية واليابان مع تجدد الضغوط على أسهم الرقائق الإلكترونية

تراجعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم، الخميس، بقيادة أسواق كوريا الجنوبية واليابان، بعدما دفعت موجة جديدة من الضعف في أسهم شركات أشباه الموصلات المستثمرين إلى جني الأرباح عقب المكاسب القوية التي سجلتها الأسواق في الجلسة السابقة بدعم من أسهم الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك بعد أن أنهى مؤشر ناسداك في الولايات المتحدة سلسلة مكاسب استمرت عدة جلسات، عقب ردود فعل مخيبة للآمال تجاه نتائج أعمال الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز بعدما جاءت توقعاتها المستقبلية دون مستوى تطلعات المستثمرين رغم تفوق نتائجها الفصلية على التوقعات، كما هبط سهم سبيس إكس عقب أول إعلان لنتائجها المالية كشركة مدرجة، في ظل إبراز التقرير ارتفاع الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وفي آسيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف، إذ استقرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 دون تغير يُذكر، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%.

وفي المقابل، تراجع مؤشر إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنحو 0.7%، متخليًا عن جزء من مكاسبه البالغة 1.5% التي حققها الأربعاء.

وشهدت أسهم التكنولوجيا عمليات بيع بعد أن أعاد المستثمرون تقييم مستويات تقييم شركات الذكاء الاصطناعي عقب موجة الصعود الأخيرة.

وجاء التراجع أيضًا مع إعادة تقييم المستثمرين لأسهم شركات أشباه الموصلات، بعد الهبوط الحاد الذي سجلته أسهم شركتي سانديسك وويسترن ديجيتال الأمريكيتين عقب إعلان نتائجهما المالية، ما أدى إلى استمرار حالة التقلب التي تهيمن على أسهم الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة.

وتكبدت كوريا الجنوبية أكبر الخسائر في المنطقة، إذ هبط مؤشر كوسبي بأكثر من 4%، بعدما تراجع سهم إس كيه هاينكس بأكثر من 8%، وانخفض سهم سامسونج إلكترونيكس بأكثر من 5%، فيما فقد سهم إل جي إنوتك نحو 6%، متأثرًا أيضًا بالتراجعات الحادة التي سجلتها أسهم شركات الرقائق الأمريكية.

وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكي 225 بنحو 1.2%، بينما تراجع مؤشر توبيكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4%.

وهبط سهم كيوكسيا هولدينجز بنحو 9%، وتراجع سهم موراتا مانوفاكتشرينج بأكثر من 8%، كما انخفض سهم تي دي كيه بنحو 5%، في حين خالف سهم سوني الاتجاه العام وارتفع بنحو 2%.

ويترقب المستثمرون الآن إعلان نتائج أعمال سوفت بنك جروب في وقت لاحق من الخميس، بينما يترقبون أيضًا صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية يوم الجمعة، والذي يُتوقع أن يكون المحرك الرئيسي التالي لتوقعات أسعار الفائدة واتجاهات الاستثمار في أسهم التكنولوجيا.