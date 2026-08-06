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بعثة الأهلي تستعد للسفر إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف ياسين مرعي من السفر لمعسكر إسبانيا مع الأهلي بعد إصابته بلقاء النجوم

ياسين مرعي
ياسين مرعي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تعرض ياسين مرعي للإصابة خلال المباراة الودية للنادي الأهلي أمام النجوم قبل السفر لإسبانيا لخوض معسكر تحضيري استعدادا للموسم الجديد.

وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية، أن ياسين مرعي، مدافع الأهلي، تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في المباراة أمام النجوم، لكن سيكون ضمن بعثة الفريق في إسبانيا.

تسافر بعثة النادي الأهلي اليوم، الخميس، إلى إسبانيا، لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 20 أغسطس، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكلف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، عضو مجلس الإدارة طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق خلال المعسكر، الذي يتخلله عدد من المباريات الودية.

ويواجه النادي الأهلي منافسه برشلونة خلال فترة الإعداد، وذلك يوم 19 أغسطس على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

 

وتضم قائمة النادي الأهلي لمعسكر إسبانيا كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم - هادي رياض - عمرو الجزار - ياسين مرعي - محمد هاني - كريم فؤاد - أحمد عيد - يوسف بلعمري - كريم الدبيس - عمر سيد معوض.

الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - أحمد خالد كباكا - أحمد نبيل كوكا - عمر الساعي - إمام عاشور - علي محمود - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - منصف بقرار - سفيان بنجديدة - أقطاي عبد الله - محمد رأفت.

ياسين مرعي الأهلي النجوم النادي الأهلي الأهلي وبرشلونة

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