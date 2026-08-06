جامعة المنيا تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الالكتروني

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، انتظام أعمال فرع مكتب تنسيق القبول بالجامعات بجامعة المنيا، والمخصص لخدمة طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة ومتكاملة لمساعدة الطلاب على استكمال إجراءات التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني والإرشاد اللازم لهم ولأولياء أمورهم.



وقال الدكتور عصام فرحات إن الجامعة سخّرت إمكاناتها البشرية والتكنولوجية لخدمة الطلاب خلال فترة التنسيق، حيث تم تجهيز معمل الحاسب الآلي بأكثر من 100 جهاز حاسب آلي متصل بشبكة الإنترنت، إلى جانب توفير عدد من أخصائيي شئون الطلاب والعاملين المؤهلين لتقديم الإرشادات اللازمة للطلاب، ومساعدتهم على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التنسيق.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن معامل التنسيق الإلكتروني تستقبل الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم، وتقدم لهم الدعم الفني والإرشاد مجانًا، خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، طوال فترة المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني، بما يسهم في تيسير الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور، ويضمن تقديم الخدمة بسرعة ودقة وكفاءة.



وأوضح الدكتور عصام فرحات أن معامل التنسيق بجامعة المنيا تعمل بكامل طاقتها، مع توفير أحدث أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الاتصال، إلى جانب فرق الدعم الفني والإداري المؤهلة، بما يضمن مساعدة الطلاب في مختلف مراحل تسجيل الرغبات، والإجابة عن استفساراتهم، وتلافي أي أخطاء قد تحدث أثناء إدخال البيانات أو ترتيب الرغبات.



ودعا رئيس جامعة المنيا الطلاب إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة، تجنبًا للضغط على موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا ضرورة متابعة البيانات والتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى أي أخبار أو معلومات غير رسمية بشأن مد فترة التسجيل أو تغيير المواعيد المحددة.



وشهد فرع مكتب التنسيق مشاركة أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنيا في أعمال التنظيم واستقبال الطلاب وأولياء الأمور، وتوجيههم داخل مقر المكتب، والمساعدة في تنظيم حركة الدخول وتقديم الإرشادات اللازمة، بما يسهم في توفير أجواء منظمة وميسرة أمام الطلاب خلال إتمام إجراءات التنسيق.

