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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

"صديق" يدعم الطلاب ذوي الهمم بكراسٍ متحركة.. ويؤكد التزام جامعة الأزهر برعايتهم

جانب من التكريم
جانب من التكريم
عبد الرحمن محمد

سلم الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، عدد من الكراسي المتحركة لعدد من طلاب الجامعة من ذوي الهمم، إلى جانب تزويد الإدارة الطبية للبنين بعدد آخر منها، بهدف دعم الخدمات الصحية المقدمة لهم وتسهيل تنقلهم داخل الحرم الجامعي.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تسعى إلى تقديم الدعم المتكامل للطلاب، خاصة من يحتاجون إلى رعاية خاصة، بما يساعدهم على الاستمرار في دراستهم دون عوائق، ويهيئ لهم بيئة تعليمية مناسبة تراعي احتياجاتهم المختلفة.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الهمم، انطلاقًا من دورها التربوي والإنساني، وحرصها على تمكين جميع الطلاب من تحقيق النجاح والتفوق، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع توجهات الدولة المصرية التي تضع دعم وتمكين ذوي الهمم ضمن أولوياتها، بما يعزز من دمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

وفي مشهد إنساني يعكس روح التقدير والدعم، استقبل رئيس الجامعة الطالب هشام ربيع برفقة والدته، وحرص على تسليمه كرسيًا متحركًا بنفسه، كما التقط معه صورة تذكارية تعبيرًا عن الاهتمام والرعاية، في لفتة لاقت إشادة من الحضور.

وشهد مراسم التسليم حضور عدد من قيادات الجامعة، من بينهم الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والأستاذة شام علي، منسقة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبده ممثلًا عن الإدارة الطبية للطلاب.

وتؤكد هذه المبادرة استمرار جامعة الأزهر في أداء دورها المجتمعي، ليس فقط في الجانب التعليمي، بل أيضًا في دعم الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير بيئة جامعية شاملة تعزز من قيم التكافل والإنسانية.

جامعة الأزهر ذوي الهمم الكراسي المتحركة الدعم الطلابي الخدمات الطبية محمود صديق تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

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