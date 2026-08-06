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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث الإعداد لإطلاق برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة موقف الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR، وذلك بحضور عدد من السادة قيادات الوزارة، و الدكتور محمد يوسف، استشاري معهد دلتارس الهولندي.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل الأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية تحت مظلة المرحلة الأولى من برنامج Water-JCAR، والتي نتج عنها دراسات مهمة، مع متابعة نتائجها والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

كما تمت مناقشة المكونات المقترحة للمرحلة الثانية من مشروع JCAR، والتي تركز على إنتاج منظومة رقمية لإدارة وتوزيع المياه تبدأ من أعالي النيل وصولًا إلى الترع الرئيسية والفرعية، آخذةً في الاعتبار التركيب المحصولي والتغيرات المناخية، بما ينعكس على رفع كفاءة إدارة المياه وتوزيعها، مع تعزيز مجال التدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية والري، والعمل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة واستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال المياه، وتعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية، وتدريب أعضائها على أداء الأدوار المنوطة بهم طبقًا للائحة الروابط التي تم اعتمادها مؤخرًا.

ووجّه الدكتور سويلم بالإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع JCAR وفق نموذج متكامل يربط التنبؤ والتخطيط والتشغيل في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وإعداد خطة تنفيذ تفصيلية يتم تطويرها بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والشركاء الفنيين.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تشجيع البحث العلمي لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وأن تكون الدراسات البحثية تحت مظلة برنامج Water-JCAR ضمن استراتيجية الوزارة ومستهدفاتها، وطبقًا لأولوياتها في المشروعات المختلفة.

كما أكد أهمية استمرار الشراكة العلمية بين مصر وهولندا من خلال إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، لضمان استدامة التعاون البحثي التطبيقي بين البلدين، والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها.

وزير الموارد المائية والري وزير الموارد المائية الموارد المائية والري هاني سويلم

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