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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أجواء صيفية مستقرة واستمرار الرطوبة المرتفعة.. وتحذيرات للملاحة بالبحر الأحمر

الأرصاد
الأرصاد
إسراء صبري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم، الخميس، والأيام المقبلة، مؤكدة استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على معظم أنحاء الجمهورية، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام. 

ورغم ذلك، تظل نسب الرطوبة المرتفعة العامل الأبرز في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، بالتزامن مع نشاط للرياح وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأكدت منار غانم، نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحة أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من الصيف.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم نحو 35 درجة مئوية، وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الذي يحد من الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة.

أرشيفية

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

وقالت إن نسب الرطوبة لا تزال مرتفعة على أغلب الأنحاء، وهو ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة فعليًا، خاصة خلال ساعات النهار.

وأضافت أن الأجواء تتحسن بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس خلال فترات المساء والليل، بالتزامن مع نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة.

رياح مثيرة للأتربة وتحذيرات للملاحة البحرية

ولفتت نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح قد يكون محملًا بالرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة لقائدي المركبات.

كما حذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، نتيجة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج، داعية إلى متابعة النشرات الجوية قبل ممارسة الأنشطة البحرية.

صورة أرشيفية

أمطار خفيفة واستقرار مستمر

 

وذكرت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، إلا أنها ستكون محدودة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

واختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية ستستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، مع استمرار الأجواء الصيفية المعتادة ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

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