حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تحذر من رياح مُثيرة للرمال واضطراب الملاحة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، مؤكدة استمرار الأجواء الصيفية الحارة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالتزامن مع نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وفقاً لما رصدة صباح البلد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يظل حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، بينما يصبح معتدل الحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، في ظل استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

نشاط للرياح مساءً يلطف الأجواء على القاهرة والدلتا

وأشارت الهيئة إلى نشاط للرياح مساء اليوم بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق الدلتا ومدن القناة ووسط سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وأكدت أن هذه الرياح ستسهم في تلطيف الأجواء ليلًا، خاصة بالمناطق المفتوحة والمكشوفة، مما يساعد على تخفيف الشعور بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

أتربة ورمال مثارة على جنوب الصعيد والبحر الأحمر

وفي المقابل، حذرت الهيئة من أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وأجزاء من محافظة البحر الأحمر، وهو ما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ببعض الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

ودعت الأرصاد قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مع ضرورة متابعة التحديثات الجوية في حال تغير شدة الرياح.

فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية

وكشفت الهيئة عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون محدودة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لكنها تعكس استمرار بعض التقلبات الجوية على المناطق الساحلية.

تحذير عاجل من اضطراب الملاحة البحرية

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، نتيجة نشاط الرياح الذي تتراوح سرعته بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين مترين و3 أمتار، ما يجعل البحر مضطربًا، داعية الصيادين ومرتادي البحر وأصحاب الأنشطة البحرية إلى توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة إلى 4 درجات

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل العامل الأبرز في الطقس، حيث يزيد الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم الفعلية المقاسة في الظل بما يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.

ويؤدي ذلك إلى زيادة الشعور بالإجهاد الحراري، خاصة خلال ساعات الظهيرة، رغم الانخفاض الطفيف المسجل في درجات الحرارة على بعض المناطق.

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تحسن نسبي في الأجواء نتيجة نشاط الرياح المسائي.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان الجسم للسوائل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

كما شددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي قد تتأثر بالرمال والأتربة، ومتابعة بيانات الأرصاد الجوية أولًا بأول، خاصة بالنسبة للعاملين في الأنشطة البحرية أو المسافرين عبر الطرق الصحراوية، في ظل استمرار التقلبات الجوية المصاحبة لفصل الصيف.