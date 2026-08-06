بعد تقرير عن خلاف مع هيغسيث.. ترامب: سنصدر أحكاماً بالسجن بحق مسربي التصريحات «الخائنة»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، مضيفا: "نقوم ببناء أكبر عدد من مصانع الذخائر في الولايات المتحدة"، مؤكداً السعي لإصدار أحكام بالسجن بحق مسربي تلك التصريحات “الخائنة”، وفقا لـ"العربية".

تصريحات ترامب جاءت من خلال تدوينة له على منصة "تروث سوشيال"، على خلفية تقرير صحافي لـ"واشنطن بوست" Washington Post ذكرت فيه أن هناك خلافات بينه وبين وزير الحرب بيت هيغسيث تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران.

وكتب ترامب قائلاً: "تمتلك الولايات المتحدة كميات هائلة من "الذخائر"، لا سيما من أنواع معينة. إضافة إلى ذلك، تُصنّع كميات كبيرة منها وتُشحن إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة".

وأضاف: "تُشيّد شركات الدفاع أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ بلادنا. وتجري ملاحقة "مسربي" هذه التصريحات الخائنة، وسيتم السعي لإنزال أحكام بالسجن بحقهم لمدد طويلة!".

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، جرت المواجهة على هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة، حيث سأل ترامب وزير دفاعه عن أسباب تضليله بشأن جاهزية المخزون العسكري، في ظل نقص كبير في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي، وهو ما بات يحد من الخيارات العسكرية الأمريكية في المواجهة مع إيران.

وأشار أحد المطلعين على المناقشة إلى أن هذا النقص كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت ترامب خلال الأيام الأخيرة إلى التراجع عن تنفيذ ضربات واسعة إضافية ضد إيران.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، يوم الاثنين، أنه أمر بشن "أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، قبل أن يوقفه لاحقاً على خلفية الحديث عن مفاوضات جديدة بشأن مضيق هرمز.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة، رغم توقيعها اتفاقيات جديدة لإنتاج ذخائر ومنظومات دفاعية مثل صواريخ "باتريوت"، فإن تصنيع هذه الأسلحة قد يستغرق ما يصل إلى عامين، ما يعني عدم وجود حل سريع لأزمة المخزون.