ترامب: تقدم كبير في محادثات إعادة فتح مضيق هرمز والإعلان عن اتفاق قريب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تشهد "تقدما كبيرا"، معربا عن اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عمانية، مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين إنه "تم إحراز تقدم كبير" بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وألمح إلى إمكانية صدور إعلان قريبا.

وأضاف ترامب، أن المباحثات "تسير بشكل جيد للغاية"، مشيرا إلى أن الإعلان عن نتائجها قد يتم "قريبا جدا".

وأفاد مصدران مطلعان لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة استخدمت تقريبا كامل مخزونها العالمي من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال الحرب مع إيران. وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث قد نفى سابقًا المخاوف بشأن المخزون الأمريكي.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا أمس الأربعاء على مسار للسفن العابرة لمضيق هرمز، وأنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الإدارة المشتركة للممر.