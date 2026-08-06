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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

بيانات ملايحة : تراجع حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

كشفت بيانات ملاحية أن حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، الممرين ​البحريين الاستراتيجيين لمنطقة الخليج، انخفضت بشكل ملحوظ ‌أمس الأربعاء مقارنة باليوم السابق.


وبحسب بيانات الشحن الصادرة عن شركة كبلر فإن سفينتين فقط عبرتا مضيق هرمز، إحداهما ​سفينة شحن تحمل فحما وترفع علم بنما ​ودخلت الممر المائي، والثانية محملة بسلع أولية وترفع ⁠علم جزر مارشال وخرجت منه. ويمثل هذا ​انخفاضا مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق.


جدير بالذكر ، فإن الممر ​المائي يشهد عادة عبور ما بين 130 و140 سفينة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير ​وما أعقبه من رد إيراني بإغلاق المضيق.


وفي ​مضيق باب المندب، أظهرت بيانات كبلر أن سفينة واحدة فقط ‌محملة ⁠بالسلع وهي سفينة شحن جاف ترفع علم جزر الباهاما عبرت المضيق أمس الأربعاء انخفاضا من 20 سفينة في اليوم السابق.


وأعلن الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع ​إيران، أمس ​الأربعاء أنهم ⁠شنوا هجوما صاروخيا على ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل مدينة ينبع على ​البحر الأحمر وهجوما صاروخيا آخر على ناقلة ​نفط ⁠سعودية في خليج عدن.

مضيق هرمز مضيق باب المندب شركة كبلر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الحوثيون

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