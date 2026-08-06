وزير التعليم العالي يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء الجامعات وبناء الكوادر

الدكتور عبدالعزيز قنصوة: التحول إلى الجامعات الذكية يأتي على رأس أولويات الوزارة

توظيف الذكاء الاصطناعي لربط المجتمع الأكاديمي بالصناعة وسد الفجوة بين مخرجات التعليم و سوق العمل



استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية وبناء القدرات التكنولوجية وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة اهتمام الوزارة بمواصلة جهود التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن التحول إلى الجامعات الذكية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها.

وثمن الوزير العلاقات التاريخية والروابط الحضارية التي تجمع مصر والصين، مؤكدًا أهمية التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وحرص مصر على الاستفادة من الخبرات الصينية في دعم مسارات التعليم التكنولوجي والجامعات التطبيقية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف التي تتوافق مع احتياجات المستقبل.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم تحول الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، والاستفادة من الإمكانات التي يقدمها في تطوير العملية التعليمية، ودعم الخدمات الجامعية، مشددًا على التركيز بوجه خاص على تعزيز الربط بين المجتمع الأكاديمي والصناعة، والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وكذلك دعم البحث العلمي التطبيقي.

وأشار الوزير إلى التعاون الإيجابي بين وزارة التعليم العالي والشركة في عدد من المشروعات والمبادرات السابقة، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وبناء القدرات، منوهًا إلى ترحيب الوزارة بالتعاون مع الشركة في الانتقال للجامعات الذكية من الجيل الرابع، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل الجامعات، وتطوير الفصول الذكية ومراكز العمليات، وتعزيز الأمن السيبراني، فضلًا عن دعم كفاءة استهلاك الطاقة والتحول نحو جامعات أكثر استدامة، لافتًا لأهمية هذا المشروع لمنظومة التعليم العالي المصرية، ولافتًا كذلك للتعاون في دعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، وتمويل المشروعات البحثية والتكنولوجية المتميزة للطلاب وشباب الباحثين.

ومن جانبه، أعرب بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا، عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص هواوي على مواصلة دعم منظومة التعليم العالي في مصر، في مجال التحول الرقمي وبناء القدرات.

واستعرض عددًا من مجالات التعاون السابقة بين الجانبين، ومن بينها خدمات كلاود وبرامج تدريب الطلاب، مؤكدًا استعداد الشركة لتوسيع نطاق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية وتنمية المهارات الرقمية.

وشهد الاجتماع عرضًا تقديميًا من الشركة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم العالي وبناء الكوادر الرقمية في مصر، تناول رؤية الشركة للتحول نحو الجامعات الذكية، وتنمية المهارات التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، وربط التعليم باحتياجات الصناعة وسوق العمل، إلى جانب استعراض نماذج لتوظيف الحوسبة السحابية والبنية التكنولوجية في دعم التحول الذكي للجامعات.

وتضمن العرض مقترحات للتعاون في مجال بناء القدرات التطبيقية في الذكاء الاصطناعي، من خلال برامج تدريبية تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير المناهج وتحديث المعامل التدريبية، وربط التدريب العملي باحتياجات الصناعة، فضلًا عن مقترح إنشاء معامل للتطبيق العملي في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الحوسبة السحابية في تنفيذ المشروعات التعليمية والتكنولوجية.

وناقش الجانبان كذلك إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة المستشفيات الجامعية، والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية في مجالات الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتورة غادة عبدالباري، أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات ووفد موسع من الشركة.