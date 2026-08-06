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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الدولة للإعلام تدعو للاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان

نشر وزير الدولة للإعلام، الدكتور ضياء رشوان، على حسابه الرسمي على فيس بوك ، بيانا رسميا أكد خلاله أن وزارة الدولة للإعلام تدعو إلى الاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي والإسهام في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانًا 

May be an image of ‎text that says '‎ដំងមតា 자내킨친거래체함아 الصولة ليياي B0 . តែងាបសំ
May be an image of ‎text that says '‎มไล الدولة 자는액의 န်မေးသူသဆတ်် ทาร้ยย m جهود الدولة لتعزيز الاستخ دام الاستخدام الآمن تأتي دعوة وزارة الدولة للإعلام في ضوء جهود الدولة للحدّ من مخاطر بعض الاستخدامات السلبية للشبكات الاجتماعية، التي تهدد سلامة المجتمع وقیمه وأمنه وحقوق الأفراد والأسر وفي 29 من يوليو ,2026 عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس ،الوزراء اجتماا مع عدد من الوزراء والمسؤولين ،المعنيين لمناقشة الأطر التنفيذية للتعامل مع هذه المخاطر مؤكدًا أهمية: تعريف ف الموطني بحقوهم وواجباته بمعايير التوعي الاستخ o توفير مسارات قانونية واضحة للمتضررين للحصول على حقوقهم‎'‎

وقال في بيانه : تناشد وزارة الدولة للإعلام ، المواطنين وصنّاع المحتوى والمؤثرين إلى الإسهام في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانًا ومسؤولية وذلك من خلال :

  •  تحرّي الدقة قبل النشر أو المشاركة
  •  احترام خصوصية الأفراد والأسر
  •  صون قيم المجتمع المصري
  •  الالتزام بأدب الاختلاف
  •  الامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن سبًّا أو قذفًا أو تشهيرًا أو تنمرًا أو خوضًا في الأعراض أو تشكيكًا في الذمم أو تهديدًا أو ابتزازًا أو تحريضًا على العنف أو التمييز أو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.

و تأتي دعوة وزارة الدولة للإعلام في ضوء الجهود التي تكثفها الدولة أخيرًا للحدّ من المخاطر المرتبطة ببعض الاستخدامات السلبية للشبكات الاجتماعية التي تهدد سلامة المجتمع وقيمه وأمنه وحقوق الأفراد والأسر، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوعي بحقوق المستخدمين.

 وكان آخر هذه الجهود؛ الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 29 يوليو 2026، مع عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين لمناقشة الأُطر التنفيذية للتعامل مع مخاطر بعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي ،  وأكد خلاله أهمية التوعية بمعايير الاستخدام، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير مسارات قانونية واضحة للمتضررين للحصول على حقوقهم.

وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان التواصل الاجتماعي

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