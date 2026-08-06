وزارة الدولة للإعلام تدعو للاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي

نشر وزير الدولة للإعلام، الدكتور ضياء رشوان، على حسابه الرسمي على فيس بوك ، بيانا رسميا أكد خلاله أن وزارة الدولة للإعلام تدعو إلى الاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي والإسهام في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانًا

وقال في بيانه : تناشد وزارة الدولة للإعلام ، المواطنين وصنّاع المحتوى والمؤثرين إلى الإسهام في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانًا ومسؤولية وذلك من خلال :

تحرّي الدقة قبل النشر أو المشاركة

احترام خصوصية الأفراد والأسر

صون قيم المجتمع المصري

الالتزام بأدب الاختلاف

الامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن سبًّا أو قذفًا أو تشهيرًا أو تنمرًا أو خوضًا في الأعراض أو تشكيكًا في الذمم أو تهديدًا أو ابتزازًا أو تحريضًا على العنف أو التمييز أو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.

و تأتي دعوة وزارة الدولة للإعلام في ضوء الجهود التي تكثفها الدولة أخيرًا للحدّ من المخاطر المرتبطة ببعض الاستخدامات السلبية للشبكات الاجتماعية التي تهدد سلامة المجتمع وقيمه وأمنه وحقوق الأفراد والأسر، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوعي بحقوق المستخدمين.

وكان آخر هذه الجهود؛ الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 29 يوليو 2026، مع عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين لمناقشة الأُطر التنفيذية للتعامل مع مخاطر بعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي ، وأكد خلاله أهمية التوعية بمعايير الاستخدام، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير مسارات قانونية واضحة للمتضررين للحصول على حقوقهم.