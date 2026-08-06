الصحة تعلن اعتماد 16 مستشفى تابعين لقطاع الطب العلاجي من GAHAR

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وصول عدد المستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي في مختلف المحافظات والتي تم إعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) إلى 16 مستشفى.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالعمل على تطوير المستشفيات الحكومية، وتنفيذ مستهدفات رؤية «مصر 2030» التي تضع جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى في مقدمة أولوياتها، بما يعزز ثقة المواطنين ويرسخ مبادئ الاستدامة والتميز المؤسسي.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات المعتمدة شملت القناطر الخيرية، ومستوصف صدر المعمورة، وحميات مطوبس، وبيلا المركزي، وسيدي غازي المركزي، وحميات الغردقة، ومركز كلى دمنهور، وصدر دمنهور، ومركز أسنان دمنهور، وصدر المنصورة، وأورام سمالوط، وكبد وجهاز هضمي ملوي، والعدوة المركزي، وحميات شبين، وحميات شنتنا الحجر، ورمد دمياط.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، مواصلة الجهود لتعزيز منظومة الجودة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث يولي قطاع الطب العلاجي ملف اعتماد المستشفيات اهتمامًا بالغًا باعتباره ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق أعلى معايير سلامة المرضى وجودة الرعاية.

التوسع في اعتماد المزيد من المستشفيات

ونوهت الوزارة إلى أن قطاع الطب العلاجي يعمل وفق خطط تهدف إلى التوسع في اعتماد المزيد من المستشفيات خلال المرحلة المقبلة، لبناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة تحقق أفضل مستويات الرعاية في جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحصول على الاعتماد يعد ترجمة لثقافة مؤسسية تقوم على التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء وتعزيز سلامة المرضى وتطبيق الممارسات وفق أعلى المعايير، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وأمانًا وجودة للمواطن المصري، مؤكدة أن قطاع الطب العلاجي يواصل دعم المستشفيات غير المعتمدة عبر برامج التأهيل وبناء القدرات والمتابعة الميدانية والدعم الفني، لرفع جاهزيتها وترسيخ ثقافة الجودة في مختلف المنشآت التابعة للقطاع.