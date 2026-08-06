قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البانيه يبدأ من 180 جنيها ..أسعار الفراخ اليوم الخميس
وزارة الدولة للإعلام تدعو إلى الاستخدام المسئول لصفحات التواصل الاجتماعي
وزارة الدولة للإعلام تدعو للاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي
مدبولي يستقبل خالد العناني.. تعاون مصري مع اليونسكو لتطوير التعليم والثقافة والذكاء الاصطناعي
العاصفة الاستوائية «مايماي» تضرب مقاطعة «إيلوكوس سور» الفلبينية
ضياء رشوان: قوة الحضور الرقمي المصري رصيد وطني يتطلب حماية الحقوق وصون قيم المجتمع
6 أغسطس الافتتاح والتشغيل ..حكاية «قناة السويس الجديدة» التي عززت مكانة مصر على خريطة الملاحة العالمية
بياناتك في خطر .. كيف تمسح ملفاتك القديمة بذكاء لضمان عدم استرجاعها؟
حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تحذر من رياح مُثيرة للرمال واضطراب الملاحة
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الكهرباء : تعظيم عوائد مصر من استخلاص الخامات والمواد والمعادن النادرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بياناتك في خطر .. كيف تمسح ملفاتك القديمة بذكاء لضمان عدم استرجاعها؟

مسح كافة البيانات
مسح كافة البيانات
لمياء الياسين

تحولت الهواتف الذكية أدق تفاصيل حياتنا الشخصية والمهنية. ومع الوتيرة المتسارعة لإطلاق الأجهزة الحديثة، يُقبل الكثيرون على ترقية هواتفهم القديمة واستبدالها بطرازات أكثر تقدماً. إلا أن خطوة بيع الهاتف المستعمل تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد الخصوصية والهوية الرقمية، ما لم يتم مسح ذاكرة الجهاز بشكل آمن وصحيح إليك أبرز الخطوات الصحيحة لمسح بيانات  الهاتف بأمان واحترافية

طريقة مسح بيانات الموبيل قبل البيع

للقيام بمسح كافة البيانات قبل البيع، يجب أخذ نسخة احتياطية من كافة البيانات المهمة كالصوَر، والفيديوهات، والملفات والتي قد تحتاجينها لاحقاً، وذلك من خلال استخدام خدمات التخزين السحابي مثل جوجل درايف أو عبر نقل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر ويمكنك تسجيل الخروج من كافة الحسابات المرتبطة بالجهاز، خاصةً حساب جوجل على أجهزة الأندرويد وحساب iCloud على أجهزة الآيفون، وذلك لتجنب تفعيل "قفل التفعيل" الذي قد يمنع المشتري من استخدام الهاتف.

وَيُفضل إزالة ربط الأجهزة بحسابات جوجل أو Apple قبل المتابعة. بمجرد إتمام هذه الخطوات، توجه إلى إعدادات الهاتف واختر خيار إعادة ضبط المصنع لحذف جميع البيانات نهائياً، حيث يمكنك الوصول لهذا الخيار عبر الإعدادات > النظام > خيارات إعادة الضبط على أجهزة الأندرويد، أو عبر الإعدادات > عام > إعادة تعيين > مسح جميع المحتويات والإعدادات على أجهزة الآيفون. بعد تأكيد عملية الفورمات، سيعود الهاتف إلى وضعه الأصلي كما لو كان جديداً. بهذه الطريقة، يتم الحفاظ على خصوصية بياناتك، وتضمن جاهزية الهاتف للبيع دون قلق بشأن استرجاع المعلومات الشخصية.

نسخة احتياطية لبياناتك

قبل أن تبدأ في مسح هاتفك من الضروري القيام بعمل عمل نسخة احتياطية لبياناتك ويمكنك القيام باستخدام خدمات سحابية مثل Google Drive وذلك لتخزين صورك ومقاطع الفيديو وبعض الملفات الأساسية الأخرى بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من مزامنة جهات الاتصال والتقويمات وبيانات التطبيقات مع حسابك في Google.

حذف كلمات المرور 

يمكن حذف كلمات المرور المحفوظة من أجهزتك للحفاظ على الأمان وحماية معلوماتك وبعد أن قمت بحذف كلمات المرور المحفوظة ونسخ بيانات هاتفك احتياطيًا، ويمكنك منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية وحماية هويتك الرقمية من التعرض للخطر فسيؤدي إجراء إعادة ضبط بياناتك إلى القيام مسح جميع البيانات الموجودة على هاتف Android الخاص بك. من خلال الانتقال إلى الإعدادات > النظام > إعادة الضبط > إعادة ضبط بياناتك سيؤدي هذا إلى مسح جميع البيانات الشخصية والتطبيقات والإعدادات من الجهاز.

الهواتف الذكية تهدد الخصوصية الهوية الرقمية جهاز الكمبيوتر أجهزة الأندرويد Google Drive

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الري يبحث الإعداد لإطلاق برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا

GAHAR

الصحة تعلن اعتماد 16 مستشفى تابعين لقطاع الطب العلاجي من GAHAR

التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء الجامعات وبناء الكوادر

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد