كم مرة تعيد تشغيل هاتفك أسبوعيا؟.. الإجابة قد تنقذ بياناتك

كشفت العديد من التقارير التقنية الحديثة عن ضرورة التخلي عن عادة ترك الهواتف الذكية قيد التشغيل وذلك لأسابيع متواصلة، مؤكدة أن إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله مرة واحدة على الأقل أسبوعياً يعد خطوة حاسمة للحفاظ على كفاءته وتمديد عمره الافتراضي.

وأوضح خبراء الأمن السيبراني أن الفائدة الأبرز لإعادة التشغيل المنتظم ترتبط مباشرة بالأمان الرقمي؛ حيث تسهم هذه العملية البسيطة في إحباط الهجمات الإلكترونية الخبيثة.

لاسيما برمجيات التجسس المتطورة التي تعتمد على الاستقرار داخل الذاكرة المؤقتة للهاتف. بمجرد إغلاق الجهاز، يتم طرد هذه البرمجيات وقطع اتصالها بالمخترقين. من الناحية التشغيلية، تعاني الهواتف الذكية (سواء بنظام أندرويد أو iOS) من تراكم البيانات المؤقتة نتيجة فتح عشرات التطبيقات يومياً. وتؤدي إعادة التشغيل إلى تفريغ الذاكرة العشوائية (RAM) تماماً، وإغلاق العمليات المخفية في الخلفية التي تستهلك طاقة المعالج وتتسبب في تجميد الشاشة أو بطء الاستجابة.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب هذه العادة دوراً محورياً في تحسين كفاءة البطارية؛ حيث تمنع استنزاف الطاقة الناتج عن التطبيقات "العالقة"، وتقلل من ارتفاع حرارة الهاتف التي تؤدي على المدى الطويل إلى تلف الخلايا الداخلية للبطارية. كما تساعد العملية في إعادة تنشيط مودم الاتصال، مما يحل مشاكل ضعف شبكات الجيل الخامس (5G) والواي فاي والبلوتوث بشكل فوري.

وينصح الخبراء بدمج هذه الممارسة ضمن الروتين الأسبوعي، أو الاستعانة بميزة "إعادة التشغيل التلقائي" المتاحة في إعدادات معظم الهواتف الحديثة، والتي تتيح للمستخدمين جدولة العملية ليلاً أثناء النوم، لضمان بدء يوم جديد بجهاز سريع وآمن بنسبة مائة بالمائة.