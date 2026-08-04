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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شراكة بين المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي واتحاد الملاكمة لإقامة معسكر دولي استعدادًا لألعاب البحر المتوسط

المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي واتحاد الملاكمة
المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي واتحاد الملاكمة
حسن العمدة

اختتم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للملاكمة، فعاليات المعسكر التدريبي الدولي الذي أُقيم بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 29 يوليو إلى 3 أغسطس، بمشاركة عدد من الملاكمين والملاكمات من هولندا وروسيا وإسبانيا وتركيا ومالي واليونان والصين.

وشارك في المعسكر عدد من لاعبي المنتخب الوطني ولاعبي المشروع القومي للملاكمة، ضمن برنامج إعداد يهدف إلى رفع المستوى الفني والبدني للاعبين من خلال الاحتكاك بمدارس تدريبية مختلفة وتبادل الخبرات مع لاعبين من دول مختلفة.

وتولت سالي حسونة، مدربة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الإشراف على تنظيم المعسكر، بما شمل تنسيق البرنامج التدريبي ودعوة الوفود الأجنبية المشاركة.

ويأتي المعسكر في إطار التعاون بين المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والاتحاد المصري للملاكمة لتجهيز لاعبي المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة ألعاب البحر المتوسط، إلى جانب الارتقاء بالمستوى الفني للاعبي المشروع القومي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في البطولات القارية والدولية.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الاتحاد المصري للملاكمة المنتخب الوطني

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