منتخب كرة الماء يسحق أوروجواي 21-4 في بطولة العالم للناشئين

واصل منتخب مصر لكرة الماء تحت 16 سنة عروضه القوية في بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة زغرب الكرواتية، بعدما حقق فوزا كاسحا على منتخب أوروجواي بنتيجة 21-4، ضمن منافسات الجولة الثانية، ليحقق انتصاره الثاني علي التوالي في البطولة.

جاء الفوز اليوم بعد على البداية المثالية للمنتخب المصري، عندما افتتح مشواره في البطولة بالانتصار على كازاخستان بنتيجة 14-9، ليواصل انطلاقته القوية في البطولة العالمية المقامة خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس بمشاركة نخبة منتخبات العالم تحت 16 سنة.

ولم يمنح لاعبو المنتخب الوطني منافسهم أي فرصة للدخول في اللقاء، حيث فرضوا سيطرتهم منذ البداية ووسعوا الفارق تدريجيا حتى أنهوا المباراة بفارق 17 هدفا، ليبعثوا برسالة قوية لبقية المنتخبات المنافسة بأن الفراعنة حضروا إلى كرواتيا من أجل المنافسة وليس مجرد المشاركة.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المصري سلسلة نتائجه المميزة في البطولة، بعدما سجل 35 هدفا في أول مباراتين، مقابل استقبال 13 هدفا فقط، وهو ما يعكس المستوى الفني الكبير الذي يقدمه الفريق حتي الان.

ومن المنتظر أن يواصل المنتخب المصري مشواره في البطولة أملا في استكمال الانطلاقة القوية والتقدم خطوة جديدة في البطولة العالمية بعدما أصبح في موقف مميز عقب انتصارين متتاليين.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة ضمن خطة الاتحاد المصري للسباحة للاحتكاك بالمدارس العالمية في اللعبة، وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة في البطولات الدولية.

ويرأس بعثة المنتخب في كرواتيا نادر عبده، القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للسباحة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري أشرف منصور مديرا فنيا، ومحمد جمال مدربًا عاما، ومصطفى حامد مديرا إداريا، والدكتور محمد عبد الفتاح طبيبا للفريق.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الماء المشاركة في البطولة كلا من: عبد الله أحمد مرسي، مصطفى موسى أبو طالب، يحيى أحمد فخري، مراد خالد، مراد أيمن الجمالي، ياسين محمد وهبة، حمزة عبد الرحمن، محمد إيهاب، مصطفى ممدوح، هشام حسن، يوسف أحمد، محمد عصام، يحيى شريف، عمر محمد حاتم، ياسين طارق، حسام إسلام، هارون مصطفى، عمر أحمد، مالك محمد، وعمر عصام الدين.