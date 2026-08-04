السد العالي الجديد.. من هي جيداء كامل بطلة مصر؟.. أسقطت الدنمارك وقادت ناشئات اليد إلى إنجاز تاريخي

في البطولات الكبرى لا يحتاج الأبطال إلى تسجيل الأهداف حتى يصبحوا حديث الجماهير فهناك من يكتب التاريخ بيديه وآخرون يصنعونه بتصدي واحد يغيّر مصير مباراة كاملة، وهذا تمامًا ما فعلته الحارسة المتألقة جيداء كامل التي تحولت إلى البطلة الأولى في انتصار منتخب مصر للناشئات لكرة اليد على الدنمارك بعدما قدمت واحدة من أفضل المباريات في مسيرتها لتقود "فراعنة اليد" إلى ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 عامًا لتؤكد أن مصر تمتلك موهبة جديدة في مركز حراسة المرمى قادرة على صناعة الفارق في المستقبل.

ليلة صنعت اسمًا جديدًا

لم يكن الفوز على الدنمارك بنتيجة 23-22 مجرد انتصار عادي في بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا بل كان إعلانًا عن ميلاد نجمة جديدة في كرة اليد المصرية.

بينما انشغلت الجماهير بالنتيجة المثيرة كانت جيداء كامل ترسم ملامح الانتصار من داخل منطقة الستة أمتار بعدما وقفت سدًا منيعًا أمام محاولات المنتخب الدنماركي وأنهت اللقاء بنسبة تصديات بلغت 42% وهي نسبة استثنائية في مباريات بهذا المستوى.

وفي أكثر من مناسبة أنقذت الحارسة المصرية مرماها من أهداف محققة لتمنح زميلاتها الثقة الكافية لقلب النتيجة وخطف الفوز في الدقائق الأخيرة.

لماذا لُقبت بـ"السد العالي"؟

مع كل تصدٍ جديد بدأ اسم جيداء كامل يتردد بقوة بين جماهير كرة اليد المصرية حتى أطلق عليها كثيرون لقب "السد العالي".

وهو اللقب الذي ارتبط لسنوات طويلة بأسطورة حراسة المرمى في كرة القدم المصرية عصام الحضري في إشارة إلى قدرة جيداء على إغلاق مرماها أمام المنافسين وتحويل أصعب الكرات إلى تصديات حاسمة.

ولم يأت هذا اللقب من فراغ فالحارسة الشابة تتميز بسرعة رد الفعل والهدوء تحت الضغط والقدرة على قراءة تحركات المنافسات إلى جانب شخصيتها القيادية داخل الملعب.

من هي جيداء كامل؟

تنتمي جيداء كامل إلى نادي الطيران وتعد واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في كرة اليد المصرية وتلعب ضمن منتخب مصر للناشئات مواليد 2008 و2009 حيث فرضت نفسها سريعًا كالحارسة الأساسية للفريق بفضل ثبات مستواها في البطولات المحلية والدولية.

ويؤكد الجهاز الفني للمنتخب أن جيداء تمتلك شخصية استثنائية إذ لا تكتفي بالتصديات بل تؤدي دورًا مهمًا في تنظيم الدفاع والتواصل المستمر مع زميلاتها طوال المباراة.

كما تتميز بقدرتها على التعامل مع الانفرادات والتصويبات القريبة وهي من أصعب المهارات بالنسبة لحراس المرمى في كرة اليد.

منتخب لا يعرف المستحيل

ورغم أن الأضواء سلطت على جيداء كامل فإن الإنجاز يعكس العمل الجماعي الذي يقدمه منتخب مصر للناشئات في البطولة.

فالفريق يواصل تقديم عروض استثنائية منذ انطلاق المنافسات بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية دون أي خسارة ليصبح أحد أبرز مفاجآت النسخة الحالية من بطولة العالم.

واستهل المنتخب مشواره بالفوز على كرواتيا ثم تغلب على فرنسا قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا على جزر فيجي ليواصل تفوقه بالفوز على كوريا الجنوبية ثم يختتم الدور الرئيسي بانتصار تاريخي على الدنمارك.

انتصار بروح الأبطال

مباراة الدنمارك كانت الأصعب حتى الآن في مشوار المنتخب المصري فقد انتهى الشوط الأول بالتعادل 11-11 قبل أن تفرض الدنمارك سيطرتها في أجزاء من الشوط الثاني لكن لاعبات مصر رفضن الاستسلام.

ومع كل تصدٍ من جيداء كامل ازدادت ثقة اللاعبات داخل الملعب لينجحن في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة وحسم اللقاء بفارق هدف واحد في انتصار يعكس الشخصية القوية لهذا الجيل.

صدارة مستحقة

بفضل الفوز على الدنمارك أنهى منتخب مصر الدور الرئيسي في صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة بعدما جمع ست نقاط من ثلاث مباريات ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على مراكز متقدمة في البطولة.

وسيواجه المنتخب في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثالثة التي تضم الصين والمجر ورومانيا وسط طموحات كبيرة بمواصلة كتابة التاريخ.

جيل يبشر بمستقبل مختلف

لا يُنظر إلى هذا الإنجاز باعتباره نتيجة عابرة بل ثمرة مشروع طويل يعمل عليه الاتحاد المصري لكرة اليد لتطوير قطاع السيدات والناشئات.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت منتخبات الفئات السنية تطورًا واضحًا على مستوى الأداء والنتائج وهو ما انعكس في قدرة هذا الجيل على منافسة مدارس أوروبية وآسيوية عريقة.

ويؤكد الأداء الذي تقدمه جيداء كامل وزميلاتها أن كرة اليد النسائية في مصر تمتلك قاعدة واعدة قد تكون قادرة خلال السنوات المقبلة على إعادة كتابة تاريخ اللعبة على المستوى العالمي.