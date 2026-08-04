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وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلم الذهب يقترب.. منتخب مصر يهزم الدنمارك 23-22 ويحلق إلى ربع نهائي مونديال ناشئات اليد

ناشئات اليد
ناشئات اليد
محمد سمير

واصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا كتابة التاريخ في بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب الدنمارك بنتيجة 23-22، في ختام منافسات الدور الرئيسي، ليحسم صدارة مجموعته ويبلغ الدور ربع النهائي بعد مشوار استثنائي.

جاء الانتصار بعد مواجهة غاية في القوة والإثارة، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 11-11، قبل أن تتقدم الدنمارك في الشوط الثاني، إلا أن لاعبات منتخب مصر أظهرن شخصية البطل، ونجحن في قلب الموازين وخطف الفوز في الدقائق الأخيرة، ليؤكدن أحقيتهن بصدارة المجموعة.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في الدور الرئيسي، ليحسم المركز الأول، ويواصل مشواره في البطولة بثقة كبيرة نحو المنافسة على المراكز الأولى.

ويعد الفوز على الدنمارك الانتصار الخامس على التوالي للفراعنة في البطولة، بعدما استهل المنتخب مشواره بالفوز على كرواتيا وفرنسا وفيجي في دور المجموعات، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في الدور الرئيسي أمام كوريا الجنوبية والدنمارك، ليبقى دون أي هزيمة حتى الآن.

وأثبت المنتخب المصري أنه أحد أبرز مفاجآت البطولة، بعدما تفوق على مدارس أوروبية وآسيوية عريقة، ونجح في تجاوز ما وُصف بـ”مجموعة الموت”، ليؤكد امتلاك مصر جيلًا واعدًا قادرًا على المنافسة عالميًا.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة:

* حراسة المرمى: جنى أحمد، جيداء كامل، ريتاج محمد.
* الظهير الأيسر: جودي متولي، سندس عصام، فرح فرج.
* الجناح الأيسر: جويرية تامر، مي شريف.
* صانعات الألعاب: ميرنا أشرف، ريم إيهاب، ياسمين حسن.
* الظهير الأيمن: ملك عمرو، مريم صلاح، حبيبة محمود.
* الجناح الأيمن: ملك خميس، فريدة أبو المجد.
* لاعبتا الدائرة: زينة عمرو، زينة محمود.

منتخب مصر الدنمارك ناشئات اليد ربع نهائي بطولة العالم منتخب مصر لكرة اليد

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