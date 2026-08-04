مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد الإجازة الرسمية المقررة لهذه المناسبة، خاصة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والأعمال العام، لمعرفة موعد العطلة الرسمية وما إذا كانت ستوافق يومها الأصلي أم سيتم ترحيلها، وفقا للسياسة التي تتبعها الحكومة بشأن بعض الإجازات الرسمية.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

وفقا للأجندة الرسمية للإجازات في مصر، يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريا، ويعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وينتظر العاملون صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء لتحديد آلية تطبيق الإجازة، وما إذا كانت ستمنح في موعدها المحدد أو يتم ترحيلها إلى يوم الخميس، وفقا لما تقرره الحكومة.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف؟

حتى الآن، لم يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف. وفي حال صدور قرار بترحيلها إلى يوم الخميس، سيحصل العاملون على عطلة ممتدة لمدة 3 أيام متتالية، تشمل الخميس والجمعة والسبت، إلا أن الأمر يظل مرهونا بالإعلان الرسمي.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

الفئات المستفيدة من الإجازة

تشمل إجازة المولد النبوي الشريف الفئات التالية:

العاملون بالوزارات.

العاملون بالمصالح الحكومية.

العاملون بالهيئات العامة.

العاملون بوحدات الإدارة المحلية.

العاملون بشركات القطاع العام.

العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

وتطبق الإجازة وفقا للقرارات والضوابط المنظمة للعمل داخل كل جهة.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

بحسب الأجندة الرسمية للعطلات، تتبقى إجازتان رسميتان خلال عام 2026، وهما:

الأربعاء 26 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

مناسبة دينية تحظى باهتمام واسع

ويعد المولد النبوي الشريف من أبرز المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، حيث يحرص المسلمون على إحياء هذه الذكرى بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة السيرة النبوية، والمشاركة في الفعاليات الدينية، إلى جانب استغلال الإجازة الرسمية في قضاء أوقات مع الأسرة والأقارب، مع ترقب ما يصدر عن مجلس الوزراء بشأن الموعد النهائي لتطبيق الإجازة الرسمية.