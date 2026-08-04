قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط يستعرض خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة باستثمارات 9.9 مليار جنيه
انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما..فما هو محور المناطق التجريبية؟
سافرت بطريقة قانونية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة ونجلها بالسب على طليقها
محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية.. طرابزون سبور يخطف الصفقة من بشكتاش
لغز هيثم حسن يتصدر المشهد.. تدريبات فردية وعروض أوروبية وعربية تشعل سباق التعاقد
هل اتفزع من الزلزال؟.. القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
هل تغني قراءة سورة الإخلاص 3 مرات عن ختم القرآن؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا
وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم
عرضان أوروبيان يشعلان الجدل والقرار حاسم.. هل يرحل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
مفاجأة في سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. قفزة جديدة وهذا أعلى سعر الآن
شوبير: 4 لاعبين يقتربون من البقاء في الأهلي.. ومحمد شريف على أعتاب الرحيل
رسميًا.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد زيادة أسعار الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف
إجازة المولد النبوي الشريف
محمد غالي

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد الإجازة الرسمية المقررة لهذه المناسبة، خاصة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والأعمال العام، لمعرفة موعد العطلة الرسمية وما إذا كانت ستوافق يومها الأصلي أم سيتم ترحيلها، وفقا للسياسة التي تتبعها الحكومة بشأن بعض الإجازات الرسمية.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

  موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

وفقا للأجندة الرسمية للإجازات في مصر، يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريا، ويعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وينتظر العاملون صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء لتحديد آلية تطبيق الإجازة، وما إذا كانت ستمنح في موعدها المحدد أو يتم ترحيلها إلى يوم الخميس، وفقا لما تقرره الحكومة.

  هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف؟

حتى الآن، لم يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف. وفي حال صدور قرار بترحيلها إلى يوم الخميس، سيحصل العاملون على عطلة ممتدة لمدة 3 أيام متتالية، تشمل الخميس والجمعة والسبت، إلا أن الأمر يظل مرهونا بالإعلان الرسمي.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

  الفئات المستفيدة من الإجازة

تشمل إجازة المولد النبوي الشريف الفئات التالية:

العاملون بالوزارات.
العاملون بالمصالح الحكومية.
العاملون بالهيئات العامة.
العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
العاملون بشركات القطاع العام.
العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

وتطبق الإجازة وفقا للقرارات والضوابط المنظمة للعمل داخل كل جهة.

  الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

بحسب الأجندة الرسمية للعطلات، تتبقى إجازتان رسميتان خلال عام 2026، وهما:

الأربعاء 26 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

  مناسبة دينية تحظى باهتمام واسع

ويعد المولد النبوي الشريف من أبرز المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، حيث يحرص المسلمون على إحياء هذه الذكرى بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة السيرة النبوية، والمشاركة في الفعاليات الدينية، إلى جانب استغلال الإجازة الرسمية في قضاء أوقات مع الأسرة والأقارب، مع ترقب ما يصدر عن مجلس الوزراء بشأن الموعد النهائي لتطبيق الإجازة الرسمية.

إجازة المولد النبوي الشريف إجازة المولد النبوي إجازة المولد إجازة موعد إجازة المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة.. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

ترشيحاتنا

ميسي ورونالدو

حين ينتصر المال على المجد.. أساطير تركوا أوروبا في قمة التألق وأشعلوا ثورة كروية جديدة

فاتورة التليفون الأرضي 2026.. رابط الاستعلام وموعد السداد

فاتورة التليفون الأرضي 2026.. رابط الاستعلام وموعد السداد

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 3 أغسطس 2026 بعد ارتفاع الذهب

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 3 أغسطس 2026 بعد ارتفاع الذهب

بالصور

إطلالات مثيرة.. مي عمر تشعل الأجواء في الموسم الصيفي الحالي

مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

بشرى تثير الجدل بفستان جريء

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد