عمرو محمود ياسين يحذر من تنبيهات الزلازل على الهواتف: مولدة بالذكاء الاصطناعي

شهدت الساعات الماضية حالة من القلق بين المواطنين عقب وقوع هزة أرضية شعر بها عدد من السكان، وسط تداول واسع لمنشورات وصور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السيناريست عمرو محمود ياسين إلى نشر توضيح عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، دعا فيه إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو مشاركة المحتوى غير الموثق.

وأكد عمرو محمود ياسين في بداية منشوره أن الأهم هو سلامة الجميع، مشيرًا إلى أنه حتى لحظة كتابة منشوره لم تكن هناك أي أخبار سيئة، معربًا عن أمله في أن تكون الأزمة قد مرت بسلام. كما طمأن متابعيه بأن الهزات الارتدادية التي قد تعقب الزلزال الرئيسي تكون في الغالب أقل شدة، داعيًا الجميع إلى التحلي بالهدوء وعدم القلق.

وحذر السيناريست من انتشار صور ومنشورات تزعم وقوع انهيارات لمبانٍ، موضحًا أن بعض هذه الصور قد تكون مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستوجب التأكد من صحة المعلومات قبل إعادة نشرها، حتى لا يتم تداول أخبار مضللة تزيد من حالة الخوف بين المواطنين.

وفي سياق آخر، تناول عمرو محمود ياسين الجدل الذي أثير حول تلقي بعض مستخدمي الهواتف الذكية تنبيهات مبكرة بوقوع الزلزال، بينما لم يتلقها آخرون، مستغلًا الأمر بروح الدعابة للمقارنة بين هواتف أندرويد وآيفون، في تعليق لاقى تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.

وأوضح أن هواتف أندرويد لا تتنبأ بوقوع الزلازل قبل حدوثها كما يعتقد البعض، وإنما تعتمد على نظام إنذار مبكر يعمل بعد بدء الزلزال بالفعل بالقرب من مركزه، حيث يحاول إرسال تحذيرات إلى المستخدمين الموجودين في مناطق أبعد قبل وصول الموجات الزلزالية الأكثر قوة إليهم، وهو ما قد يمنحهم ثوانٍ ثمينة لاتخاذ إجراءات السلامة.

وأشار إلى أن آلية عمل النظام تعتمد على وجود مستشعر للحركة (Accelerometer) داخل معظم هواتف أندرويد، إذ ترصد الهواتف الاهتزازات غير الطبيعية، ثم ترسل بيانات مجهولة الهوية إلى خوادم جوجل مع الموقع التقريبي. وبعد ذلك تقوم الأنظمة بتحليل البيانات الواردة من عدد كبير من الأجهزة الموجودة في المنطقة نفسها، للتأكد من أن الاهتزازات ناتجة عن زلزال حقيقي وليست عن حادث عرضي مثل سقوط هاتف أو اهتزاز منفرد.

وأضاف أن الاعتماد على عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد يمنح النظام قدرًا أكبر من الدقة والموثوقية، كما يسمح بإرسال التنبيهات بسرعة كبيرة إلى المستخدمين في المناطق المتوقع وصول الموجات الزلزالية إليها، وهو ما قد يسهم في تقليل المخاطر ومنح المواطنين فرصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

واختتم عمرو محمود ياسين منشوره بالدعاء أن يحفظ الله مصر وجميع أبنائها من كل سوء، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المعلومات الصحيحة الصادرة من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المحتوى غير الموثق الذي ينتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.