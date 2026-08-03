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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طريقة تفعيل إشعارات الزلزال على آيفون

كيف تفعل إشعاراات الزلازل على آيفون
كيف تفعل إشعاراات الزلازل على آيفون
قسم التكنولوجيا

بعدما شعر سكان القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر بهزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم الاثنين.

تداول الكثيرون على مواقع التواصل الإجتماعي عن استلامهم إشعارات على هواتفهم من نوع “أندرويد” تنبههم باحتمالية حدوث زلزال، واعتقد مستخدمو آيفون أن الميزة عير متواجدة بهواتفهم.

كيف تفعل إشعارات الزلازل Android Earthquake Alerts على هاتفك؟

افتح الإعدادات ثم الإشعارات (Notifications). 

فعّل تنبيهات الطوارئ (Emergency Alerts) أو التنبيهات الحكومية (Government Alerts) إذا كانت متاحة 

قم بتحميل تطبيق my earthquake alerts feed، سيتيح لك اشعارات على الفور تنبهك في حالة حدوث زلزال.

يذكر أن هذه الميزة تهدف لمنح المستخدمين وقت كافي لاتخاذ الاجراءات الاحترازية والاحتماء قبل وقوع الزلزال حتى لو بثواني، إما بالاحتماء أسفل منضطدة أو شيء ما مشابه لحماية الرأس من أي اصطدام عنيف.

الزلزال اشعارات الزلزال اشعارات الزلازل أندرويد آيفون طريقة تشغيل اشعار الزلزال

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