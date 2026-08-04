مؤشرات نتيجة تنسيق الجامعات 2026 المرحلة الأولى

يتزايد اهتمام طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالبحث عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الأولى وفتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيا.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

ويعد تنسيق العام الماضي 2025 مؤشرا استرشاديا مهما يساعد الطلاب على التعرف إلى الحدود الدنيا المتوقعة للقبول بكليات علمي علوم وعلمي رياضة، ووضع ترتيب مناسب للرغبات قبل انطلاق أعمال التنسيق، خاصة في ظل استمرار المنافسة على الكليات الطبية والهندسية وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم وعلمي رياضة 2026

ورغم أن تنسيق العام الحالي يتحدد وفقا لأعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للكليات والمجاميع الفعلية، فإن مؤشرات العام الماضي تمنح الطلاب تصورا أوليا للكليات التي قد تتناسب مع مجاميعهم.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أبرز مؤشرات القبول بكليات القمة في تنسيق 2025

جاءت الحدود الدنيا لأبرز الكليات في تنسيق العام الماضي على النحو التالي:

هندسة البترول والتعدين السويس: 305 درجة بنسبة 95.31%.

طب القاهرة: 303.5 درجة بنسبة 94.84%.

طب المنصورة: 303.5 درجة بنسبة 94.84%.

طب الزقازيق: 303 درجة بنسبة 94.69%.

طب الإسكندرية: 302.5 درجة بنسبة 94.53%.

طب عين شمس: 301 درجة بنسبة 94.06%.

طب أسنان المنصورة: 298 درجة بنسبة 93.13%.

طب أسنان القاهرة: 297 درجة بنسبة 92.81%.

صيدلة سوهاج: 297 درجة بنسبة 92.81%.

هندسة القاهرة: 296 درجة بنسبة 92.50%.

هندسة المنصورة: 296 درجة بنسبة 92.50%.

علاج طبيعي جنوب الوادي: 295.5 درجة بنسبة 92.34%.

هندسة عين شمس: 295 درجة بنسبة 92.19%.

علاج طبيعي القاهرة: 294.5 درجة بنسبة 92.03%.

هندسة طنطا: 292.5 درجة بنسبة 91.41%.

هندسة بنها: 292 درجة بنسبة 91.25%.

هندسة حلوان: 291 درجة بنسبة 90.94%.

هندسة الإسكندرية: 290.5 درجة بنسبة 90.78%.

هندسة أسيوط: 289 درجة بنسبة 90.31%.

هندسة المنيا: 288 درجة بنسبة 90%.

مؤشرات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي

شهدت كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي إقبالا كبيرا خلال تنسيق العام الماضي، وجاءت أبرز الحدود الدنيا كالتالي:

حاسبات ومعلومات سوهاج (علوم): 293.5 درجة.

حاسبات ومعلومات قنا (علوم): 292.5 درجة.

حاسبات ومعلومات المنيا (علوم): 291 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة (علوم): 291 درجة.

حاسبات ومعلومات أسيوط (علوم): 290.5 درجة.

حاسبات ومعلومات الأقصر (علوم): 290 درجة.

حاسبات ومعلومات المنصورة (علوم): 289.5 درجة.

حاسبات ومعلومات الزقازيق (علوم): 289 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (علوم): 288 درجة.

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ (علوم): 288 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

مؤشرات كليات الطب البيطري والتمريض

كما جاءت الحدود الدنيا لبعض الكليات الطبية الأخرى على النحو التالي:

طب بيطري سوهاج: 290.5 درجة.

طب بيطري المنصورة: 288 درجة.

طب بيطري كفر الشيخ: 286.5 درجة.

طب بيطري عين شمس: 285 درجة.

تمريض المنصورة: 286.5 درجة.

تمريض سوهاج: 285.5 درجة.

تمريض دمياط: 284.5 درجة.

تمريض بورسعيد: 284 درجة.

تمريض الزقازيق: 280.5 درجة.

تمريض القاهرة: 276.5 درجة.

تمريض عين شمس: 275.5 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تنسيق 2026.. مؤشرات استرشادية وليست نهائية

مؤشرات تنسيق 2025 تظل استرشادية فقط، ولا تعبر بالضرورة عن الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات 2026، حيث تختلف المجاميع والشرائح وعدد الطلاب والطاقة الاستيعابية للكليات من عام إلى آخر، وهو ما يؤدي إلى تغير الحدود الدنيا للقبول سواء بالارتفاع أو الانخفاض وفقا للنتائج النهائية للتنسيق.