تنسيق الجامعات 2026 .. استثناء الطلاب ذوو الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي

استعدادًا لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2026/2027، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بمواصلة نشر الأدلة الإرشادية التي تساعد جميع فئات الطلاب على التعرف على قواعد وإجراءات التنسيق الإلكتروني، بما يضمن تكافؤ الفرص وتيسير إجراءات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تواصل تنفيذ حملتها الإعلامية للتوعية بالتنسيق الإلكتروني، من خلال سلسلة من الأدلة الإرشادية المبسطة، والتي تتناول مختلف الموضوعات المرتبطة بالتنسيق، ومن بينها القواعد المنظمة لقبول الطلاب ذوي الإعاقة.

وأوضح أن هذا الدليل يهدف إلى تعريف الطلاب ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم بالقواعد المنظمة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتيسيرات المقررة لهم، بما يضمن حصولهم على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب وأولياء الأمور بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والاطلاع على الأدلة الإرشادية المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الدليل الإرشادي على النحو التالي:

س1: كيف يتم قبول الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

• يتم قبول الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وفقًا لقواعد الترشيح المعلنة، وبما يتوافق مع مجموع الطالب وترتيب رغباته، واجتياز اختبارات القدرات أو المقابلات الشخصية بالكليات التي تشترط ذلك.

س2: هل توجد حالات يتم قبولها عن طريق الجامعة مباشرة؟

• نعم، توجد حالات يتم قبولها عن طريق الجامعات مباشرة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المقررة، وبناءً على نوع الإعاقة واللجنة الطبية المختصة.

س3: هل يتم تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي على الطلاب ذوي الإعاقة؟

• يُستثنى الطلاب ذوو الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي، بما يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات الأقرب إلى محل إقامتهم، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المقررة.

س4: ما المستندات الأساسية المطلوبة للاستفادة من هذه التيسيرات؟

• تقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة، وبطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب استيفاء باقي الشروط والضوابط المنظمة.

س5: أين يمكن للطلاب الحصول على المعلومات الصحيحة بشأن قواعد القبول؟

• من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وموقع التنسيق الإلكتروني، والجامعات الحكومية.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار نشر الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية تباعًا؛ لتعريف طلاب الثانوية العامة بكافة قواعد وإجراءات التنسيق الإلكتروني، وضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى جميع الفئات.