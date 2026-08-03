رباعي الزهور يسهم في تأهل منتخب مصر لربع نهائي مونديال ناشئات اليد

لعب رباعي نادي الزهور، ملك عمرو، زينة الجوهري، ريتاج محمد، وحبيبة الجوهري، دورا بارزا في قيادة منتخب مصر لسيدات كرة اليد تحت 18 عامًا لتحقيق انتصار تاريخي والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم، المقامة حاليا في رومانيا.

وفرضت لاعبات الزهور أنفسهن بقوة خلال مواجهة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية في الدور الرئيسي، التي حسمتها بنات الفراعنة بالفوز بنتيجة 28-27 في الثواني الأخيرة.

وشهد اللقاء تأخر المنتخب المصري في النتيجة خلال معظم فتراته، قبل أن تنجح لاعبات الفراعنة في قلب الموازين وتحقيق ريمونتادا تاريخية، ليحجز المنتخب مقعده في الدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وتألقت ملك عمرو بصورة لافتة، بعدما سجلت خمسة أهداف، كان أبرزها هدف الفوز القاتل في الثواني الأخيرة، لتقود منتخب مصر إلى انتصار ثمين ومواصلة مشواره في البطولة.

ويطمح منتخب مصر مواصلة عروضه القوية في الدور ربع النهائي، سعيا لبلوغ نصف نهائي بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن أفضل مركز حققه الفريق في تاريخه هو الحصول على المركز السابع خلال نسخة 2022 في مقدونيا الشمالية.