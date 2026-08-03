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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مربين أعدموا كتاكيت| هل تضرب الدواجن أزمة غلاء؟

الدواجن
الدواجن
عادل نصار

أزمة جديدة تلوح في الأفق، بعد تحذيرت قوية من أزمة ارتفاع وغلاء في أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يتطلب التحرك سريعا للتعامل مع أي أزمة في هذا القطاع الهام.

فيما حذر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، من أزمة وموجة غلاء محتملة، مطالبا بتمويلات ميسرة لإنقاذ السوق بنسبة 8% ومتناقص.

تكلفة الانتاج 68 جنيها وتباع بـ 55 جنيه

وتابع سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في مداخلة لبرنامج كل الأبعاد، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن :"طلبتنا حاجتين الأول بورصة للدواجن يطلع منها سعر عادل، وتكلفة الانتاج 68 جنيها وتباع بـ 55 جنيه، وفي ناس اعدمت كتاكيت، ونطلب أيضا تغير نمط الاستهلاكي".

وأكمل سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع وزارة الزراعة لديهم القدرة على إنشاء بورصة الدواجن.

وشهدت أسعار الكتاكيت اليوم حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، خاصة سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين بالمزرعة 3-8-2026 في الأسواق المصرية، والذي يشهد تأرجحًا بالشركات، خلال الأيام الماضية.


أسعار الكتاكيت اليوم

وتتأثر أسعار الكتاكيت بعدة عوامل رئيسية، منها حجم الطلب في السوق، وجودة السلالات المتاحة، والتكاليف المتعلقة بتربية الكتاكيت مثل الأعلاف والرعاية البيطرية، كما تلعب الظروف الموسمية ومستوى الإنتاج المحلي دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

الدواجن

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر السياسات الزراعية أو الاضطرابات في سوق الأعلاف على تكاليف الإنتاج وبالتالي أسعار الكتاكيت، وبالنسبة للمربين، فإن سعر الكتاكيت بالمزرعة يُعد عاملًا حاسمًا في تحديد تكلفة البداية لأي دورة إنتاجية، ومع تقلبات السوق، فإن استقرار الأسعار يُسهم في تعزيز ثقة المربين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يضمن استمرارية الإنتاج وتوفير اللحوم البيضاء بأسعار مناسبة للمستهلكين.

ورغم ذلك يتوقع عدد من خبراء الدواجن أن يسود الهدوء والاستقرار في أسعار الكتاكيت اليوم خلال الفترة المقبلة والتي من المحتمل أن تنخفض أيضًا وذلك بحسب تصريحات سبق وأدلى بها سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم، على النحو التالي:

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 5 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 6 جنيهات

سجل سعر الكتكوت الساسو بيور7 جنيهات

سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

وفى عدد من الشركات الخاصة بالدواجن، وفقًا لما نشرته شركة المرشد للدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 8 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 15 جنيهًا.

سعر الكتكوت الوطنية للدواجن 11 جنيها «كب».

سعر الكتكوت شركة الوداي للدواجن 13 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة العناني للدواجن 15 جنيهًا.

سعر الكتكوت مجموعة مكة المكرمة ابيض 10 جنيهًا وساسو 15 جنيها.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم

وبجانب اسعار الكتاكيت اليوم، نستعرض أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

اسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت اليوم

اسعار الكتاكيت البيضاء

سعر الكتكوت البلدي

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 17 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي بيور إلى 10 جنيهات عمر يوم.

بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تربية الكتاكيت في المنزل تعتبر من الأمور المتوفرة بجميع المنازل، إذ تلجأ إليها ربات البيوت من أجل توفير النفقات، وبالتالي فإننا نقوم يوميًا برصد كل ما هو جديد عن سعر الكتكوت الابيض اليوم.

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