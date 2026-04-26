ناشئات يد الزهور يتوجن بكأس مصر لكرة اليد

توج فريق ناشئات كرة اليد 2008 بنادي الزهور، بكأس مصر؛ بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق نادي الشمس بنتيجة 31-30 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على صالة سيتي كلوب بشبين الكوم.

وشهدت المبارة حضورا كبيرا من أسرة نادي الزهور، يتقدمهم علي عادل أمين الصندوق، وياسر حفني عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الإدارة الرياضية، واللجنة الرياضة العليا.

وكان فريق ناشئات كرة اليد بنادي الزهور (مواليد 2008) قد تأهل للنهائي بعد الفوز على نادي باكوس بنتيجة 34 - 26 في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت على صالة سيتي كلوب شبين الكوم.

ويعد هذا اللقب الثاني لهذا الفريق (ناشئات كرة اليد 2008) خلال عدة أسابيع حيث توج نفس الفريق بلقب دوري مرتبط المحترفين بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق نادي الشمس بنتيجة 22-20 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي مدينة نصر، كما حقق هذا الفريق أيضاً الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية.

وتضم قائمة لاعبات نادي الزهور كل من: سما أحمد، مريم محرم، إسراء محرم، حبيبة محمود، زينة محمود، مريم حسين، حبيبة أحمد، حبيبة شادي، نجار عماد، سلمى محمد، هانيا هاني، حبيبة وائل، مريم وائل، هنا محمد، ليلى أحمد، سلمى محمد، أرسل أحمد، فريدة خالد، ملك محمد، ملك عمرو، ريتاج محمد.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: رفعت محمد (مشرف)، محمد ابراهيم (مدرب)، احمد اسماعيل (مساعد مدرب)، السيد عطيه (مدرب حراس مرمى)، رابعة بدوي (إداري)، عالية محمد (طبيبة)، فيما يرأس جهاز كرة اليد بالنادي أحمد دعبس