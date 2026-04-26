سيناء أمان 2026.. مسيرة عربية مصرية تؤكد أن مصر وجهة المغامرة الآمنة الأولى بالمنطقة

في إطار دعم الدولة للسياحة الرياضية وتعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للفعاليات الدولية، نظمت مجموعة Egypt Riders بالتعاون مع نادي السيارات والرحلات المصري فعاليات مسيرة الدراجات النارية الدولية “سيناء أمان 2026” خلال الفترة من 19 إلى 24 أبريل 2026، بمشاركة 120 مصريًا و24 مشاركًا عربيًا (19 من الأردن، 3 من السعودية، 1 من تركيا، 1 من لبنان).



وانطلقت فعالية سيناء أمان 2026 بوصول المشاركين العرب إلى ميناء نويبع، حيث توجهوا إلى شرم الشيخ، بينما انطلق المصريون من نفق الشهيد أحمد حمدي في مسيرة مهيبة بمشاركة 85 دراجة نارية إلى جانب سيارات الدفع الرباعي والملاكي، وصولًا إلى جنوب سيناء حيث تمت الإقامة في فندق سفير بدهب، قبل انضمام المشاركين العرب لتبدأ المسيرة بشكلها الكامل.



وشهدت مسيرة سيناء أمان 2026 جولات مميزة، أبرزها من دهب إلى طابا مرورًا بنويبع، حيث استمتع المشاركون بروعة الطريق الساحلي الذي يجمع بين البحر والجبال، إلى جانب مسيرة أخرى من دهب إلى سانت كاترين، حيث تمت زيارة دير سانت كاترين والتعرف على مقتنياته التاريخية النادرة، بما في ذلك متحف الدير الذي يضم مجموعة فريدة من الأيقونات والمخطوطات، بالإضافة إلى كنيسة التجلي ذات القيمة الدينية والتاريخية الكبيرة.



ولعبت مجموعة Egypt Riders دورًا محوريًا في التنظيم وقيادة المسارات بقيادة اللواء علي عامر، حيث تولت إدارة التحركات والتنسيق الميداني بكفاءة عالية، مما ساهم في خروج الحدث بصورة منظمة ومتميزة.



كما شهدت المسيرة مشاركة واسعة من أكبر جروبات الدراجات النارية في مصر، في مشهد يعكس قوة مجتمع البايكرز وروح التعاون، إلى جانب الدور البارز لمجموعة Jordan Riders بقيادة فؤاد أبو حسين، والتي كان لها دور كبير في مشاركة الأشقاء العرب، وكانت شريكًا رئيسيًا في نجاح المسيرة.



وشهدت التحركات من وإلى جنوب سيناء موكبًا واحدًا ضخمًا ضم هذا العدد الكبير من الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي، في مشهد استثنائي لفت الأنظار على طول خط السير، وعكس صورة حضارية متميزة عن التنظيم والانضباط.



وتأتي الفعالية تحت رعاية وزارة السياحة والآثار من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التي قدمت دعمًا كبيرًا من خلال تسهيل إجراءات دخول وخروج المشاركين العرب، بما يعكس اهتمام الدولة بجذب هذا النوع من السياحة.



كما حظيت المسيرة بتأمين كامل من وزارة الداخلية والقوات المسلحة، حيث تم تأمين خط السير، وتسهيل عبور نفق الشهيد أحمد حمدي، وإصدار التصاريح والتنسيق مع الجهات المعنية، مما ساهم في خروج الحدث بصورة آمنة ومنظمة.



وأعرب المشاركون عن إعجابهم البالغ بمستوى التنظيم وجودة الطرق وجمال المقاصد السياحية، مؤكدين أن التجربة فاقت توقعاتهم، وأنهم سينقلون هذه الصورة الإيجابية عن مصر.



وتؤكد مسيرة “سيناء أمان 2026” امتلاك مصر مقومات قوية لتكون مركزًا إقليميًا لسياحة المغامرات، وأن هذه الفعاليات تمثل أداة فعالة للترويج السياحي وجذب المزيد من السائحين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.